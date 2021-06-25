موقع عالمى: مصر وجهة سياحية يأتى السياح إليها من أنحاء العالم

أشاد موقع "تايمز ترافل" العالمي المعني بالسفر والسياحة، بفكرة تلقى لقاحات فيروس كورونا المعتمدة بالدخول، من دون إجراء اختبار (PCR)، معتبرا الخطوة بأنها تقلل من متاعب السفر، وتساعد المسافرين الذين تم تطعيمهم على القدوم إلى البلاد بسهولة، مما يساهم في جذب المزيد من السياح لزيارة البلاد.

ووصف الموقع، في تقرير نشره أمس الخميس، مصر بأنها "وجهة سياحية رئيسية يأتي السياح إليها من جميع أنحاء العالم لمشاهدة أهراماتها وعجائب العالم القديم".

وأضاف: مصر هي أحدث دولة تسمح للمسافرين الملقحين بالدخول دون إجراء اختبار الـ"PCR"؛ حيث تقوم العديد من البلدان في جميع أنحاء العالم بتحديث بروتوكولات السفر الخاصة بها منذ أن أصبح التطعيم إلزاميًا في جميع أنحاء العالم.

وأشار الموقع إلى أن رفع الحكومة العديد من القيود منذ بداية شهر يونيو الجاري، يهدف إلى جذب المزيد من السياح هذا العام، لافتا إلى أهمية قطاع السياحة للاقتصاد المصري، حيث تمثل نحو 15 بالمئة من ناتجها المحلي الإجمالي.

َولفت إلى أن وزارة الصحة أعلنت أنه على المسافرين تقديم شهادات تتضمن رمز الاستجابة السريعة (QR Code) تفيد بأنهم تلقوا جرعات كاملة من أحد لقاحات "كوفيد 19" الستة المعتمدة لدى مصر ومنظمة الصحة العالمية، قبل أسبوعين على الأقل من وصولهم إلى مصر.

وتابع أنه بالرغم من ذلك، يتعين على الوافدين من البلدان عالية الخطورة والمتأثرة بسلالات متحورة من فيروس كورونا إجراء ختبار سريع عند الوصول، بينما يجب على جميع المسافرين الذين لم يحصلوا على اللقاح تقديم نتيجة اختبار (PCR).

وكانت وزارة الصحة شددت على ضرورة استمرار تطبيق قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن ‏الضوابط والإجراءات والاشتراطات الصحية للقادمين إلى مصر، والتي تتمثل في عدم دخول البلاد إلا بعد الحصول على شهادة (pcr) تفيد الخلو من فيروس كورونا وذلك لغير حاملي شهادات التطعيم.

وتحرص الحكومة على إعادة فتح أبوابها وجذب مزيد من السياح بعد تخفيف قيود فيروس كورونا بالنسبة للمسافرين من الخارج، حيث يأمل المسؤولون الحكوميون أن يتمكنوا من الترحيب بالزوار الملقحين وتنشيط قطاع السياحة لا سيما خلال أشهر الصيف الذي يمثل توقيتا هاما وحيوي، لا سيما بعد تخفيف العديد من الأسواق الرئيسية للسياحة من إجراءات حظر السفر.