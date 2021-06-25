الجمعة 25 يونيو 2021
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عالم

وزير الصحة العمانى: لن نستثنى أحدا من تلقى تطعيمات كورونا

الدكتور أحمد السعيدي
الدكتور أحمد السعيدي

أكد وزير الصحة العماني الدكتور أحمد السعيدي أن بلاده لن تستثني أحدا من تلقي التطعيمات ضد مرض فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، وأنه قد تم وضع استراتيجية لذلك.

وقال خلال المؤتمر الصحفي، الذي عقدته اللجنة العليا المكلفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار مرض فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، بوزارة التربية والتعليم "قد يصبح تلقي اللقاح شرطا لدخول المؤسسات الحكومية والتعليمية والمراكز التجارية في الفترة المقبلة".

ووفقا لبيان للجنة العليا لكورونا يوم الخميس، أشار السعيدي إلى أن إجمالي عدد الجرعات التي تم إعطاؤها بالسلطنة حتى يوم الأربعاء مليون وثمانية آلاف و251 جرعة بإجمالي 23 بالمائة من السكان المستهدفين. كما لفت إلى أن إجمالي جرعات لقاحات (كوفيد-19) التي وصلت السلطنة حتى الآن مليون و515 ألف و130 جرعة.

وبحسب البيان، أعرب وزير الصحة العماني عن أمله في أن تصل السلطنة بنهاية سبتمبر المقبل حوالي 3 ملايين و200 ألف جرعة من اللقاحات المضادة لكوفيد-19. كما أعرب عن أمله في أن تستلم السلطنة بنهاية العام الجاري أكثر من ستة ملايين جرعة وبذلك ستكون قد غطت كل الفئات المستهدفة للتحصين ضد (كوفيد-19).

وأكد السعيدي أنه لا توجد خطة حاليا لإغلاق المطارات أو الإغلاق الكلي في بلاده، ولكن المستجدات الوبائية هي التي تحدد طبيعة الإجراءات المتخذة، وأن الالتزام بالإجراءات الوقائية يجنب البلاد اتخاذ إجراءات الإغلاق الكلي.

وقال مدير مكافحة الأمراض المعدية بوزارة الصحة بدر بن سيف الرواحي إنه تم منح الترخيص للاستخدام الطارئ في السلطنة لأربعة لقاحات هي: فايزر- بيونتيك، وأكسفورد/أسترازينيكا، وسبوتنيك، وسينوفاك، مؤكدا أهمية أخذ اللقاحات المضادة لكوفيد-19 مع ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية.

وأعلنت وزارة الصحة يوم الخميس أن عدد الحالات المسجلة في السلطنة خلال الـ24 ساعة الماضية بلغ 1886 حالة، ليصل إجمالي الحالات المسجلة إلى 256542 حالة. كما تم تعافي 1733 حالة، وبلغ إجمالي المتعافين 224077 متعاف، وتم تسجيل 32 وفاة جديدة بسبب الفيروس ليصبح عدد الوفيات منذ وصول الجائحة في فبراير 2020 حتى يوم الخميس 2848 وفاة.

وزارة الصحة وفاة الصحة وزير الصحة استراتيجية المطارات التزام اللجنة العليا الأربعاء

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