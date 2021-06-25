جدل بين وزيرين بريطانيين لدخول مدمرة ديفيندر مياه القرم

أفادت صحيفة "ذي تلجراف" البريطانية بأن دخول مدمرة "ديفيدندر" البريطانية لمياه القرم الروسية أثار جدلا بين وزيرين، وأن القرار النهائي اتخذه رئيس الوزراء بوريس جونسون.

وحسب الصحيفة، فإن الجدل كان يدور بين وزير الخارجية دومينيك راب ووزير الدفاع بين والاس.

واقترح والاس بأن يمر مسار السفينة بالمياه الروسية قرب سواحل القرم، التي تعتبرها بريطانيا أوكرانية، بينما أعرب راب عن مخاوفه إزاء استفادة موسكو من ذلك.

وقالت الصحيفة نقلا عن مصادرها إن رئيس الوزراء بوريس جونسون حسم الموقف وأحاط قبطان السفينة علما بقراره قبل يومين من المرور.

وتجدر الإشارة إلى أن بوريس جونسون امتنع عن التعليقات ردا على سؤال ما إذا كان هو من اتخذ القرار بدخول السفينة لمياه القرم.

واعتبرت روسيا دخول مدمرة "ديفيندير" لمياهها استفزازا خطيرا، حيث أعلنت وزارة الدفاع الروسية يوم 23 يونيو أن سفينة روسية أطلقت نيرانا تحذيرية، وألقت طائرة "سو 24" قنبلة في مسار السفينة لتحذيرها قبل أن تغادر السفينة المياه الروسية.

من جهتها، ادعت بريطانيا أن تحركات سفينتها في "المياه الإقليمية الأوكرانية" كانت متوافقة مع القانون الدولي، وأضافت أن قواتها لم ترصد أي إطلاق نار تحذيري باتجاه السفينة.

ووصفت موسكو التصريحات البريطانية بشأن الحادث بأنها "كاذبة"

وعلي صعيد آخر ، استدعت الخارجية الروسية، أمس الخميس، السفير البريطاني على خلفية حادثة البحر الأسود، حيث أكدت موسكو أنها أطلقت طلقات تحذيرية، أمس الأربعاء، ضد مدمرة بريطانية اتهمتها بدخول مياهها الإقليمية قبالة سواحل القرم، فيما نفت لندن الأمر.

جاء ذلك قبل بضعة أيام من بدء المناورات العسكرية "سي بريز 2021" التي تجري بين 28 يونيو و10 يوليو، بمشاركة الولايات المتحدة ودول أخرى من الحلف الأطلسي وأوكرانيا في البحر الأسود.

وحسب موسكو، فإن المدمرة البريطانية "إتش إم إس ديفندر" دخلت، الأربعاء، المياه الإقليمية الروسية قبالة شبه جزيرة القرم، فتلقت "تحذيرًا بأنه سيتم استخدام أسلحة في حال انتهاك الحدود الروسية".

كما أوردت وزارة الدفاع الروسية أن السفينة "لم تتجاوب مع التحذير"، فقام “زورق دوريات حدودية بإطلاق طلقات تحذيرية”، فيما نفذت طائرة سو- 24إم "عملية قصف احتياطية على طول مسار المدمرة".