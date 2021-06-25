الجمعة 25 يونيو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

تامر حسنى يتألق فى حفل الرياض (صور)

تامر حسني
تامر حسني

أحيا الفنان تامر حسني حفلا ضمن فعاليات موسم الرياض وقدم تامر عدد كبير من الأغاني القديمة والحديثة وأبرزها: "خليك فولاذى، عيش بشوقك، ناسينى ليه كفاياك أعذار، 100 وش وحلم سنين. وسط حضور كبير".

 

ومن جانب آخر يشارك الفنان تامر بعرض فيلمه الجديد "مش أنا"، في دور السينما منذ الأربعاء الماضي، الموافق 23 يونيو الجاري، والذي انتظره قطاع كبير من محبيه في مصر والوطن العربي، وينافس ضمن موسم الصيف وعيد الأضحى المبارك. 

 

وكان قد تأجل عرض الفيلم من فترة بسبب تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 وهو العمل الذي يشارك في بطولته عدد كبير من الفنانين والفنانات.

 

وفيلم "مش أنا" فكرة وسيناريو وحوار وبطولة تامر حسنى وإخراج سارة وفيق، ويشارك في بطولته حلا شيحة، وماجد الكدواني، وسوسن بدر، وشيرين، وحجاج عبد العظيم، بجانب عدد من ضيوف الشرف، منهم اياد نصار، محمد عبد الرحمن، وعصام السقا.

 

جدير بالذكر أن فيلم "مش أنا" تدور احداث قصته حول حالة نفسية ما تصيب "حسن" تامر حسنى وتربطه علاقة قوية جدًا بوالدته المريضة وهى الفنانة سوسن بدر، حيث يحرص دائمًا على الجلوس معها أطول وقت ممكن ومراعاتها والعناية بها فهى محور حياته".

 

ويستعد على الجانب الآخر الفنان تامر حسني لإحياء عدد من الحفلات الفنية المختلفة وذلك في موسم الصيف الحالي، بينما يتواجد سينمائيا بهذا الفيلم الذي وجه له التهنئة عدد كبير من الفنانين والفنانات والمتابعين وكان على رأسهم زوجته الفنانة بسمة بوسيل زوجة المطرب تامر حسني والمطرب مصطفي قمر والذي حضر الفنان تامر حسني مؤخرا حفل زفاف نجله الكبير إياد وكان قد حضره عدد كبير من الفنانين من بينهم المطرب محمد حماقي والمطرب إيهاب توفيق وآخرين.

فعاليات موسم الرياض
فعاليات موسم الرياض
فعاليات موسم الرياض
فعاليات موسم الرياض
فعاليات موسم الرياض
فعاليات موسم الرياض
فعاليات موسم الرياض
فعاليات موسم الرياض
فعاليات موسم الرياض
فعاليات موسم الرياض
فعاليات موسم الرياض
فعاليات موسم الرياض
فعاليات موسم الرياض
فعاليات موسم الرياض
فعاليات موسم الرياض
فعاليات موسم الرياض
فعاليات موسم الرياض
فعاليات موسم الرياض
فعاليات موسم الرياض
فعاليات موسم الرياض
فعاليات موسم الرياض
فعاليات موسم الرياض
ألبوم تامر حسني تامر حسني الفنان تامر حسني مش أنا الرياض

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