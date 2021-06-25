الجمعة 25 يونيو 2021
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د. محمد الباز
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عالم

مصرع خمسة من عناصر الشرطة العراقية فى هجوم لداعش بكركوك

الشرطة العراقية
الشرطة العراقية

أوردت وكالة الأنباء العراقية (نينا) أن خمسة من عناصر الشرطة الاتحادية العراقية استشهدوا في هجوم لتنظيم داعش الإرهابي على نقطة أمنية جنوب كركوك.


ونقلت الوكالة عن مصدر أمني عراقي القول إن "عصابات داعش الإرهابي هاجمت نقطة تابعة للفوج الثاني، ضمن اللواء العشرين التابع للفرقة الخامسة شرطة اتحادية عراقية، بنيران مباشرة بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة، وتعاملت النقطة فورا بإطلاق أربعة قنابل هاون، ومن ثم لاذوا بالفرار".


وأضاف أن "عصابات داعش عادت - مجددا - بعد نصف ساعة تقريبا، وهاجمت نقطة الشرطة؛ ما أسفر عن استشهاد خمسة منتسبين من أفراد النقطة المذكورة، واحتراق سيارة بالقرب من قرية شبيجه سعود الواقعه غرب قضاء داقوق جنوب كركوك (45 كم)".


 و في سياق متصل ، أعلنت خلية الإعلام الأمني العراقي،  عن القبض على 9 إرهابيين في محافظة كركوك الواقعة شمال البلاد.


وذكرت الخلية الأمنيةـ في بيان لها أوردته قناة (السومرية) الإخبارية العراقية: "استمرارًا للجهود المتواصلة لملاحقة العصابات الإرهابية والخلايا النائمة في مختلف أنحاء البلاد، إذ تمكنت مفارز وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية من إلقاء القبض على 9 إرهابيين، من بينهم امرأة في محافظة كركوك".


وأضاف البيان أن "الإرهابيين مطلوبون وفق مذكرات توقيف وفق أحكام المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب، وذلك لوقوفهم والعمل بجانب العصابات الإرهابية في العراق وتقديم الدعم اللوجستي من مواد غذائية ووقود، ومشاركتهم مع تنظيم داعش الإرهابي في العمليات التي يشنها في مختلف أنحاء البلاد".

 وأشار إلى أنه تم تحويل جميع المتهمين إلى الجهات المختصة لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية في حقهم بعد اعترافهم بالمشاركة في عدد من الجرائم الإرهابية في العراق.


ويأتي هذا في الوقت الذي شددت فيه القوات العراقية من إجراءاتها وعملياتها الأمنية خلال هذه الفترة في مختلف أنحاء البلاد لملاحقة وطرد فلول تنظيم داعش الإرهابي وقمع العمليات الإرهابية، وذلك قبل انطلاق عملية الانتخابات البرلمانية التي من المقرر إجراؤها في العاشر من شهر أكتوبر المقبل.

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