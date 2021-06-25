«إنستجرام» تختبر ميزة تسمح للمستخدمين بتحميل منشورات عبر الحاسوب

أعلنت شركة "فيسبوك"، التي تملك منصة "إنستجرام" للتواصل الاجتماعي، أنها تختبر ميزة تسمح للمستخدمين بتحميل منشورات في حساباتهم عبر الحاسوب.

وحسبما أفادت وكالة أنباء "فرانس برس" الفرنسية ، قالت المتحدثة باسم الشركة، كريستين باي، الخميس، حسبما نقلته وكالة "بلومبرج": "نعرف أن الكثير من الأشخاص يدخلون إلى إنستغرام من حواسيبهم. لتكميل هذه العملية نختبر إمكانية تحميل منشورات في شريط إنستغرام عبر المتصفح في الحاسوب الشخصي".

وأشارت "بلومبرج" إلى أن الخبراء يعتبرون هذا القرار جزءا من حملة أوسع لتطوير المنصة في ظروف المنافسة المرتفعة في هذا القطاع.

وعلى صعيد آخر، أطلقت منصة إنستجرام منذ أيام ، ميزة تحليلية مهمة للشركات والمبدعين.



ووفقًا لموقع "تك كرانش" التقني فإن على مدار العام الماضي أضافت المنصة عددًا كبيرًا من الميزات لمساعدة المبدعين المستقلين على كسب الأموال.



وأطلقت المنصة الميزة التحليلية على لوحة المعلومات الاحترافية ما يمنح الشركات والمبدعين بيانات أساسية حول مدى وصول محتواهم، كما ستساعد هذه الأدوات مستخدمي إنستجرام ريلز Instagram Reels على اللحاق بمنافسها تيك توك TikTok، والذي يقدم بالفعل تحليلات مفصلة للمستخدمين.



ومع استمرار المنصتين في محاولة مواكبة بعضهما البعض، يمكن أن يكون هذا أمرًا جيدًا للمؤثرين والشركات الصغيرة التي تستخدم هذه المنصات لتعزيز دخلها.



الجدير بالذكر أن منصة انستجرام كانت تتيح في السابق فقط لمنشئي المحتوى عرض المقاييس المتاحة للجمهور، مثل المشاهدات أو الإعجابات أو التعليقات إلا أن الآن سيكونون قادرين على الوصول إلى البيانات مثل الحسابات التي تم الوصول إليها وحفظها ومشاركتها، سيشارك انستجرام أيضًا عدد العروض المتزامنة لمشاهدة مقاطع الفيديو المباشرة الخاصة بالمستخدم.

بالنسبة للمؤثرين، تعد هذه التحليلات مفيدة أيضًا في التعاون مع العلامات التجارية في المحتوى المدعوم.