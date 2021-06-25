الجمعة 25 يونيو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تكنولوجيا

«إنستجرام» تختبر ميزة تسمح للمستخدمين بتحميل منشورات عبر الحاسوب

أنستجرام
أنستجرام

أعلنت شركة "فيسبوك"، التي تملك منصة "إنستجرام" للتواصل الاجتماعي، أنها تختبر ميزة تسمح للمستخدمين بتحميل منشورات في حساباتهم عبر الحاسوب.

 

وحسبما أفادت وكالة أنباء "فرانس برس" الفرنسية ، قالت المتحدثة باسم الشركة، كريستين باي، الخميس، حسبما نقلته وكالة "بلومبرج": "نعرف أن الكثير من الأشخاص يدخلون إلى إنستغرام من حواسيبهم. لتكميل هذه العملية نختبر إمكانية تحميل منشورات في شريط إنستغرام عبر المتصفح في الحاسوب الشخصي".

 

وأشارت "بلومبرج" إلى أن الخبراء يعتبرون هذا القرار جزءا من حملة أوسع لتطوير المنصة في ظروف المنافسة المرتفعة في هذا القطاع.

 

 وعلى صعيد آخر، أطلقت منصة إنستجرام منذ أيام ، ميزة تحليلية مهمة للشركات والمبدعين.


ووفقًا لموقع "تك كرانش" التقني فإن على مدار العام الماضي أضافت المنصة عددًا كبيرًا من الميزات لمساعدة المبدعين المستقلين على كسب الأموال.


وأطلقت المنصة الميزة التحليلية على لوحة المعلومات الاحترافية ما يمنح الشركات والمبدعين بيانات أساسية حول مدى وصول محتواهم، كما ستساعد هذه الأدوات مستخدمي إنستجرام ريلز Instagram Reels على اللحاق بمنافسها تيك توك TikTok، والذي يقدم بالفعل تحليلات مفصلة للمستخدمين.


ومع استمرار المنصتين في محاولة مواكبة بعضهما البعض، يمكن أن يكون هذا أمرًا جيدًا للمؤثرين والشركات الصغيرة التي تستخدم هذه المنصات لتعزيز دخلها.


الجدير بالذكر أن منصة انستجرام كانت تتيح في السابق فقط لمنشئي المحتوى عرض المقاييس المتاحة للجمهور، مثل المشاهدات أو الإعجابات أو التعليقات إلا أن الآن سيكونون قادرين على الوصول إلى البيانات مثل الحسابات التي تم الوصول إليها وحفظها ومشاركتها، سيشارك انستجرام أيضًا عدد العروض المتزامنة لمشاهدة مقاطع الفيديو المباشرة الخاصة بالمستخدم.

 

بالنسبة للمؤثرين، تعد هذه التحليلات مفيدة أيضًا في التعاون مع العلامات التجارية في المحتوى المدعوم.

الحاسوب انستجرام مستخدمى تحمي منشورات منشور

رئيس التحرير

وائل لطفي

نظرة أوروبية على أزمة السد

الأكثر قراءة

بثغرة فى عقده.. الزمالك يخطف عمرو جمال نجم الأهلى

إدارة الغذاء والدواء‭ ‬الأمريكية تجيز عقار «أكتيمرا» لعلاج كورونا بالمستشفيات

ساندرا نشأت تكشف عودتها للسينما بفيلم عن الحب (فيديو)

ماذا يحدث لجسمك عند تجنب المشروبات الغازية؟.. نتائج مذهلة

الصين تسجل 24 إصابة جديدة بكورونا

«إنستجرام» تختبر ميزة تسمح للمستخدمين بتحميل منشورات عبر الحاسوب

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد فوزي

هيدي كرم و«حراس الفضيلة»

د. محمد عفيفي

يونيو فى تاريخنا

ماجد حبته

انتصار الليبيين فى برلين

ماجد حبته

الديمقراطية على الطريقة الإثيوبية

خالد عكاشة

معضلة المرتزقة على الأراضى الليبية

مؤمن المحمدي

القمة رقم كام؟

لواء. محسن الفحام

السلفية بين الانحسار والانحدار

مدحت بشاى

30 يونيو والحضور الوطني القبطي

صور

أول صور للقطع الأثرية التى استردتها مصر من فرنسا

أول صور من موقع حريق مبنى أرشيف مجلس الدولة

حملة لضبط مخالفى ارتداء الكمامة داخل مترو الأنفاق (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

مخاوف من «مواجهات المسيرات».. وجيش الاحتلال يبحث التهدئة على حدود غزة

عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى واعتقال 11 فلسطينيًا في الضفة

رئيس هندوراس يصل إلى إسرائيل لافتتاح سفارة بلاده فى القدس