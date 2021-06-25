الجمعة 25 يونيو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

تصدع 6 منازل بعزبة «أبوقرن» بمصر القديمة

رئيس الحي في مكان
رئيس الحي في مكان الواقعة

شهدت منطقة عزبة أبو قرن بحي مصر القديمة واقعة تصدع (6) منازل تقطنها (١٨) أسرة، حيث انتقل اللواء خالد شحاتة، رئيس الحي، إلى مكان الواقعة للوقوف على آخر المستجدات. 

وأشار حي مصر القديمة، في بيان له، إلى أنه تم إخلاء المنازل المضارة وتوفير مقر إقامة مؤقت للأسر في مركز شباب أبو السعود، مع توفير كل احتياجاتهم المؤقتة، من وجبات وصرف بطاطين، وتوفير كل مستلزمات المعيشة المؤقتة على أن يتم تدبير وتجهيز شقق لإقامتهم.

كانت المهدسة جيهان عبد المنعم، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، أكدت أنه سيتم بدء نقل سكان منطقة عزبة أبو قرن بمصر القديمة خلال أيام عقب الانتهاء من حصر السكان، وذلك من خلال لجان الحصر، بالتعاون مع صندوق تطوير العشوائيات، وضمن خطة الدولة لإخلاء المناطق العشوائية وتوفير سكن ملائم لقاطنى تلك المناطق.

وأضافت نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، أن سكان عزبة أبو قرن بمصر القديمة سيتسلمون خلال أيام وحدات سكنية مفروشة بالكامل بالأثاث والأجهزة الكهربائية، فى إطار توفير سكن ملائم لسكان المناطق العشوائية.

وبدأت أجهزة حى مصر القديمة، برئاسة اللواء خالد شحاتة، حصر سكان منطقة عزبة أبو قرن خلف حديقة الفسطاط، لنقلهم لوحدات مفروشة بمشروعى معا 1 و2 بالسلام، ضمن خطة الدولة لإخلاء المناطق العشوائية وتوفير سكن ملائم لقاطنى المناطق العشوائية وإعادة استغلال المناطق بشكل يعكس الواجهة الحضارية للعاصمة.

وأكدت محافظة القاهرة أنه جار حصر ما يقرب من 4 آلاف أسرة بمنطقة عزبة أبو قرن بمصر القديمة، لبدء عملية النقل خلال أيام، وذلك لتوفير مساكن تليق بالمواطن المصرى وتوفير مجتمع حضارى مكتمل الخدمات.

وتتسلم الأسر وحدات مجهزة بالكامل بالفرش والأجهزة المنزلية، كما توفر المحافظة وسائل لنقل الأسر بمتعلقاتهم الخفيفة، لينتقلوا إلى مجتمع متكامل بعيدا عن خطورة السكن بعزبة أبو قرن.

رئيس الحي في مكان الواقعة
رئيس الحي في مكان الواقعة
رئيس الحي في مكان الواقعة
رئيس الحي في مكان الواقعة
رئيس الحي في مكان الواقعة
رئيس الحي في مكان الواقعة
رئيس الحي في مكان الواقعة
رئيس الحي في مكان الواقعة
رئيس الحي في مكان الواقعة
رئيس الحي في مكان الواقعة
رئيس الحي في مكان الواقعة
رئيس الحي في مكان الواقعة
رئيس الحي في مكان الواقعة
رئيس الحي في مكان الواقعة
رئيس الحي في مكان الواقعة
رئيس الحي في مكان الواقعة
رئيس الحي في مكان الواقعة
رئيس الحي في مكان الواقعة
تصدع منازل بمحافظة القاهرة عزبة أبوقرن حي مصر القديمة محافظة القاهرة أخبار محافظة القاهرة

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