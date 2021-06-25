القمة الأوروبية تتفق على تقديم 3 مليارات يورو لتركيا لحل قضية المهاجرين

أعلنت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل أن زعماء دول الاتحاد الأوروبي اتفقوا على تقديم مساعدات لتركيا بقيمة 3 مليارات يورو لحل قضية المهاجرين.

وحسبما أفادت وكالة أنباء "تاس" الروسية في وقت سابق، جاء في بيان صادر عن القمة الأوروبية، أن زعماء دول الاتحاد الأوروبي كلفوا المفوضية الأوروبية بإعداد مقترحات بشأن المساعدة المالية للاجئين السوريين في تركيا والأردن ولبنان ومناطق أخرى.

وأكد الاتحاد الأوروبي عزمه مواصلة العمل مع تركيا لتعزيز التعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك.

يذكر أن الاتحاد الأوروبي توصل إلى اتفاق مع تركيا عام 2016، ينص على تقديم بروكسل مساعدة مالية لتركيا مقابل التزامها باستضافة المهاجرين غير الشرعيين.

وفي الفترة الأخيرة كانت تركيا تدعو إلى إعادة النظر في الاتفاق متهمة الاتحاد الأوروبي بعدم تنفيذ التزاماته بالكامل.

ودعت المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، امس الخميس، الاتحاد الأوروبي إقامة تواصل مباشر مع روسيا ورئيسها فلاديمير بوتين ووضع آليات للرد معاً على الاستفزازات.

وقالت ميركل في كلمة أمام مجلس النواب: «لا يكفي أن يتكلم الرئيس الأميركي إلى الرئيس الروسي على الاتحاد الأوروبي أيضاً أن يقيم صيغاً مختلفة للتحادث مع موسكو».

وناشدت ميركل الاتحاد الأوروبي باتباع نهج مشترك تجاه روسيا، وذلك قبل القمة الأوروبية القادمة في بروكسل.

وأوضحت ميركل اليوم الخميس في بيان حكومي بالبرلمان الألماني «بوندستاج» السبب وراء هذه الدعوة بقولها: «لأن أحداث الأشهر الماضية - ليس فقط في ألمانيا - أظهرت بوضوح أنه ليس كافياً أن نقوم برد فعل غير منسق على تعدد الاستفزازات الروسية».

وتابعت المستشارة الألمانية: «بدلاً من ذلك يتعين علينا توفير آليات، كي يمكننا الرد على أي استفزازات سوياً وبشكل موحد»، وأضافت أنه فقط بهذه الطريقة سوف يتعلم المرء «مواجهة الهجمات المتنوعة من روسيا».

وقالت ميركل إن الاتحاد الأوروبي مُطالب «بإصدار رد مناسب على الأنشطة الروسية» بسبب قربه المكاني منها ومسؤوليته تجاه «الدول في الشراكة الشرقية»، وذكرت في هذا السياق كلاً من أوكرانيا وبيلاروس ودول غرب البلقان.