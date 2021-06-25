الجمعة 25 يونيو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

شريف رمزى: قضايا المرأة كثيرة يجب تناولها فى السينما (فيديو)

شريف رمزي
شريف رمزي

تحدث الفنان شريف رمزي عن انضمامه للجنة التحكيم في مهرجان أسوان لأفلام المرأة في دورته الخامسه، لافتًا إلى أن سبب تحمسه للمشاركة في لجان تحكيم المهرجان هو أنها فرصة لمشاهدة أفلام والإطلاع على ثقافات أخرى بجانب أنه يزداد خبرة في السينما أكثر.

وأضاف "شريف"، أنه يرى أن فكرة مهرجان مخصص للمرأة فقط أمر جيد، خاصة أن المرأة مازلت هناك قضايا كثيرة تحتاج لتسليط الأضواء عليها مثل التحرش واغتصاب الزوجة.

 

وأقيم حفل الافتتاح في مسرح مكشوف على ضفاف النيل بفندق توليب أسوان وسط إجراءات احترازية كبيرة، وقدمت الحفل المذيعة أية الغرياني التي سبق أن قدمت حفل المومياوات الملكية، ويقوم بالإخراج المسرحي هشام عطوة، فيما يتولى المخرج عبد الرحمن نصر الإخراج والنقل التليفزيوني على الهواء مباشرة بقناة نايل سينما.
 

وتضمن حفل الافتتاح تكريم الدكتورة مايا مرسي رئيس المركز القومي للمرأة ومنحها جائزة نوت للإنجاز في مجال قضايا المرأة، كما قام كذلك بتكريم الدكتورة فايزة الخرافي أول رئيسة جامعة في العالم العربي بمنحها جائزة الريادة.

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