الجمعة 25 يونيو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

ساندرا نشأت تكشف عودتها للسينما بفيلم عن الحب (فيديو)

ساندرا نشأت
ساندرا نشأت

كشفت المخرجة ساندرا نشأت عن تقديمها لفيلم جديد قصير يتحدث عن الحب ويمثل عوده لها الي السينما بعد غياب سنوات طويلة .
 

وعبرت ساندرا عن سعادتها بتكريم مهرجان اسوان لها وعن أهمية افلام المرأة لدى الجمهور قالت: مش شرط أن أفلام المرأة يبقى صناعها من المراه وهناك افلام كثيرة قدمت للمراه قدمها مخرجين وليس سيدات فقط.

 

وأقيم حفل الافتتاح في مسرح مكشوف على ضفاف النيل بفندق توليب أسوان وسط إجراءات احترازية كبيرة، وقدمت الحفل المذيعة آية الغريانى التي سبق أن قدمت حفل المومياوات الملكية، ويقوم بالإخراج المسرحي هشام عطوة، فيما يتولي المخرج عبدالرحمن نصر الإخراج والنقل التليفزيوني على الهواء مباشرة بقناة نايل سينما.

وتضمن حفل الافتتاح تكريم الدكتورة مايا مرسي رئيس المركز القومي للمرأة ومنحها جائزة نوت للإنجاز في مجال قضايا المرأة، كما قام المهرجان بتكريم الدكتورة فايزة الخرافي أول رئيسة جامعة في العالم العربي بمنحها جائزة الريادة.

 

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