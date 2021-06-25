الجمعة 25 يونيو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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عالم

بايدن يستقبل الرئيس الأفغانى وسط استمرار انسحاب القوات الأمريكية

جو بايدن
جو بايدن

يستضيف الرئيس الأمريكي، جو بايدن، اليوم الجمعة، الرئيس الأفغاني، أشرف غني، ورئيس المجلس الأعلى للمصالحة الوطنية للبلاد، عبد الله عبد الله، في ظل انسحاب القوات الأمريكية من أفغانستان.

 

وقال البيت الأبيض إن الزيارة المرتقبة للقيادة الأفغانية إلى الولايات المتحدة "ستشدد على الشراكة الوثيقة" بين البلدين على خلفية عملية انسحاب القوات الأمريكية.

 

وصرحت إدارة بايدن في هذا السياق: "الولايات المتحدة لا تزال متمسكة بدعم الشعب الأفغاني عن طريق تقديم مساعدة دبلوماسية واقتصادية وإنسانية".

 

وشدد البيت الأبيض على أن الولايات المتحدة، حتى بعد إخراج قواتها، مصممة على "التعاون النشط مع حكومة أفغانستان لكي لا تصبح البلاد أبدا مرة أخرى مخبأ للجماعات الإرهابية".

 

وفي 29 فبراير 2020 وقعت الولايات المتحدة بقيادة رئيسها آنذاك، دونالد ترامب، وحركة "طالبان" في الدوحة أول اتفاق سلام بين الطرفين، ينص على انسحاب القوات الأجنبية من أفغانستان بعد 14 شهرا، أي في مايو 2021، وإطلاق حوار أفغاني داخلي في الدوحة، بعد عقد صفقة مع الحكومة الأفغانية حول تبادل الأسرى.


لكن إدارة بايدن أعلنت مؤخرا أنها تنوي إنجاز عملية الانسحاب حتى 11 سبتمبر ما أثار ردود أفعال حادة من "طالبان"، التي هددت بخروجها من اتفاق السلام.

 

وعلى صعيد آخر، عرض الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الأربعاء، خطة تشمل تدابير جديدة لمكافحة العنف المسلّح، وذلك على خلفية تزايد الجرائم وهو ما يحمّله خصومه الجمهوريون مسئوليته.


وإزاء ما تشهده مدن أمريكية كبرى عدة من طفرة مقلقة في عمليات إطلاق النار وجرائم القتل والسطو المسلّح، عرض البيت الأبيض استراتيجيته لمكافحة الجرائم العنفية تشمل خصوصا جهودا لعكس مسار "وباء العنف المسلّح في هذه البلاد".


ومن المقرّر أن يعلن بايدن تفاصيل هذه الخطة خلال كلمة متلفزة إثر اجتماع مع مسئولين مدنيين وقادة قوات إنفاذ القانون.


وسيسلّط بايدن الضوء على ما وصفته إدارته بأنه طفرة في الجرائم العنفية، في معرض تبرير توجّهه لتشديد القوانين الناظمة لقطاع الأسلحة.

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