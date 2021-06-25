الجمعة 25 يونيو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

عالم

الصحة العالمية: سلالة «دلتا» لفيروس كورونا أكثر انتقالا بمرتين على الأقل

فيروس كورونا
فيروس كورونا

أكدت منظمة الصحة العالمية أن السلالة "الهندية" لفيروس كورونا المستجد "SARS-CoV-2"، التي تحمل اسم "دلتا" أكثر انتقالا بمرتين مقارنة مع سابقاتها.

 

وقالت كبيرة الموظفين العلميين في المنظمة، سوميا سفاميناتان، خلال مؤتمر صحفي، إن سلالة "دلتا"، التي تم رصدها لأول مرة في الهند، موجودة حاليا في أكثر من 85 دولة.

 

وأوضحت سفاميناتان: "علما بالسرعة التي تنتشر بها دلتا متقدمة على السلالات الأخرى، فإنها قد تصبح الأكثر هيمنة في العالم".

 

وأشارت الخبيرة إلى أن هذه النسخة من الفيروس "تنتقل بشكل أكبر بمرتين على الأقل من الفيروس الأصلي"، ولهذا السبب "يمكن أن ينقل شخص واحد المرض ليس إلى 2 وإنما إلى 4 أو 6 أو 8 آخرين".

 

وشددت على أن "معظم اللقاحات التي تستخدم حاليا في العالم تبدو فعالة لمنع السير الحرج للمرض على الأقل".


إصابات كورونا على مستوى العالم


وأظهر إحصاء لرويترز أن أكثر من 178.72 ‬مليون نسمة أُصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى أربعة ملايين و28030.
 

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذاكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.

 

وأعلنت منظمة الصحة العالمية، اعتبار تفشي فيروس كورونا 2019-2020 جائحة عالمية، ووجدت أدلة على الانتشار المحلي للمرض في الأقاليم الست التابعة لمنظمة الصحة العالمية.

 

تعليمات منظمة الصحة العالمية

 

وشددت منظمة الصحة العالمية على التحديات المتعلقة بالتنفيذ والالتزام بالصحة العامة والتدابير الاجتماعية وتجنب التجمعات؛ نظرًا للارتفاع الهائل فى حالات كورونا المستجد عالميًا، وذلك وفقًا لما ذكره موقع "TheHealthSite".

 

وقالت منظمة الصحة العالمية، في تحديثها الوبائى الأسبوعى حول الوباء، إنه انتشر الآن فى 17 دولة على الأقل، موضحة أنه تم العثور على سلالة "الطافرة المزدوجة" الهندية في اليونان واليابان أيضًا.

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