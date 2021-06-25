أسعار المعادن .. تعرف على أسعار المعادن يوم الجمعة 25-6-2021

أستقرت أسعار المعادن اليوم الجمعة خلال اسعارها بالبورصة المعادن وسوف تستمر تلك حتي نهاية شهر يونيو متوقعاً صعود خفيف فى بعض المعادن منها الحديد ، وتراجع سعر النحاس خلال الايام المقبلة .

أسعار المعادن اليوم الجمعة 25/6/2021

نوع المنتج أقل سعر أعلي سعر سجل سعر طن الومنيوم 2374.00 دولار 2374.00 دولار سجل سعرطن خليط الومنيوم 2120.00 دولار 2120.00 دولار سجل سعر طن النحاس 9206.00 دولار 9206.00 دولار سجل سعر طن الرصاص 2130.50 دولار 2130.50 دولار سجل سعر طن الزنك 2873.00 دولار 2873.00 دولار سجل سعر طن القصدير 31709.00 دولار 31709.00 دولار سجل سعر طن النيكل 17320 دولار 17320 دولار سجل سعر طن لفائف صلب على البادر 960 دولار 980 دولار سجل سعر طن صلب مسطح الساخن " البحر الاسود " 1035 دولار 1025 دولار سجل سعر طن حديد التسليح التركي 760 دولار 830 دولار سجل سعر طن البيليت " التركي " 700 دولار 700 دولار سجل سعر طن مكورات الحديد " 66_65% “ الصين ” 215 دولار 219 دولار سجل سعر طن الخردة المقطعة "روتردام " 499 دولار 504 دولار سجل سعر طن الخردة " روتردام " 499 دولار 504 دولار

وتشير التقارير الحديثة أسعار السلع الأولية عالميا تسجيل سعر طن حديد التسليح في الأسبوع الماضي 750 دولار، مرتفعًا بنسبة 0.7% على أساس أسبوعي، وبنسبة 12% عن متوسط السعر المسجل منذ بداية العام عند 668 دولارًا، وبنسبة 19% عن متوسط أسعار الربع الأول 2021 المسجل عند 632 دولارًا للطن.

ووصل سعر طن خام الحديد 65% إلى 300 دولار للطن في الأسبوع الماضي، مرتفعًا بنسبة 3% عن سعر الأسبوع الماضي، ومرتفعًا بنسبة 22% عن متوسط سعر الطن المسجل منذ بداية العام عند 246 دولار، ومرتفعًا بنسبة 33% عن متوسط سعر الطن في الربع الأول 2021 المسجل عند 225 دولارًا.

انخفض سعر الخردة بنسبة 0.6% على أساس أسبوعي إلى 501 دولار للطن، ويزيد هذا المستوى بنسبة 10% عن متوسط سعر الطن منذ بداية العام، 453 دولارًا، وبنسبة 15% عن متوسط سعر الطن في الربع الأول 2021 المسجل عند 437 دولار.

ووصل فارق السعر بين الحديد الخام والصلب إلى 300 دولار (-2% أسبوعيًا). ويتوافق المستوى الراهن مع المتوسط المسجل منذ بداية العام عند 300 دولار للطن، ويزيد بنسبة 2% عن المتوسط المسجل في الربع الأول 2021 عند 294 دولارًا.

فيما سجلت أسعار عقود النحاس (تسليم ثلاثة أشهر) 9,146 دولار للطن في الأسبوع الماضي، لتنخفض انخفاضًا كبيرًا نسبته 9% على أساس أسبوعي. يرتفع المستوى السعري الراهن بنسبة 1% عن المتوسط المسجل منذ بداية العام عند 9,064 دولار للطن، وبنسبة 8% عن متوسط السعر المسجل في الربع الأول 2021 عند 8,477 دولار للطن.