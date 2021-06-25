أسعار المعادن .. تعرف على أسعار المعادن يوم الجمعة 25-6-2021
أستقرت أسعار المعادن اليوم الجمعة خلال اسعارها بالبورصة المعادن وسوف تستمر تلك حتي نهاية شهر يونيو متوقعاً صعود خفيف فى بعض المعادن منها الحديد ، وتراجع سعر النحاس خلال الايام المقبلة .
أسعار المعادن اليوم الجمعة 25/6/2021
|نوع المنتج
|أقل سعر
|أعلي سعر
|سجل سعر طن الومنيوم
|2374.00 دولار
|2374.00 دولار
|سجل سعرطن خليط الومنيوم
|2120.00 دولار
|2120.00 دولار
|سجل سعر طن النحاس
|9206.00 دولار
|9206.00 دولار
|سجل سعر طن الرصاص
|2130.50 دولار
|2130.50 دولار
|سجل سعر طن الزنك
|2873.00 دولار
|2873.00 دولار
|سجل سعر طن القصدير
|31709.00 دولار
|31709.00 دولار
|سجل سعر طن النيكل
|17320 دولار
|17320 دولار
|سجل سعر طن لفائف صلب على البادر
|960 دولار
|980 دولار
|سجل سعر طن صلب مسطح الساخن " البحر الاسود "
|1035 دولار
|1025 دولار
|سجل سعر طن حديد التسليح التركي
|760 دولار
|830 دولار
|سجل سعر طن البيليت " التركي "
|700 دولار
|700 دولار
|سجل سعر طن مكورات الحديد " 66_65% “ الصين ”
|215 دولار
|219 دولار
|سجل سعر طن الخردة المقطعة "روتردام "
|499 دولار
|504 دولار
|سجل سعر طن الخردة " روتردام "
|499 دولار
|504 دولار
وتشير التقارير الحديثة أسعار السلع الأولية عالميا تسجيل سعر طن حديد التسليح في الأسبوع الماضي 750 دولار، مرتفعًا بنسبة 0.7% على أساس أسبوعي، وبنسبة 12% عن متوسط السعر المسجل منذ بداية العام عند 668 دولارًا، وبنسبة 19% عن متوسط أسعار الربع الأول 2021 المسجل عند 632 دولارًا للطن.
ووصل سعر طن خام الحديد 65% إلى 300 دولار للطن في الأسبوع الماضي، مرتفعًا بنسبة 3% عن سعر الأسبوع الماضي، ومرتفعًا بنسبة 22% عن متوسط سعر الطن المسجل منذ بداية العام عند 246 دولار، ومرتفعًا بنسبة 33% عن متوسط سعر الطن في الربع الأول 2021 المسجل عند 225 دولارًا.
انخفض سعر الخردة بنسبة 0.6% على أساس أسبوعي إلى 501 دولار للطن، ويزيد هذا المستوى بنسبة 10% عن متوسط سعر الطن منذ بداية العام، 453 دولارًا، وبنسبة 15% عن متوسط سعر الطن في الربع الأول 2021 المسجل عند 437 دولار.
ووصل فارق السعر بين الحديد الخام والصلب إلى 300 دولار (-2% أسبوعيًا). ويتوافق المستوى الراهن مع المتوسط المسجل منذ بداية العام عند 300 دولار للطن، ويزيد بنسبة 2% عن المتوسط المسجل في الربع الأول 2021 عند 294 دولارًا.
فيما سجلت أسعار عقود النحاس (تسليم ثلاثة أشهر) 9,146 دولار للطن في الأسبوع الماضي، لتنخفض انخفاضًا كبيرًا نسبته 9% على أساس أسبوعي. يرتفع المستوى السعري الراهن بنسبة 1% عن المتوسط المسجل منذ بداية العام عند 9,064 دولار للطن، وبنسبة 8% عن متوسط السعر المسجل في الربع الأول 2021 عند 8,477 دولار للطن.