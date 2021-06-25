دنيا سمير غانم تكشف عن تكريمها بمهرجان أسوان الدولى (فيديو)

غابت النجمة دنيا سمير غانم، عن تسلم تكريمها من قبل مهرجان أسوان الدولي لسينما المرأة، في حفل الافتتاح الذي انتهي منذ قليل.



وكان اعتذارها بسبب الحالة الصحية لوالدتها الفنانة دلال عبد العزيز، ووفاة والدها النجم الكبير سمير غانم.



وتم عرض مقطع فيديو أثناء حفل الافتتاح أرسلته لإدارة المهرجان قبل أيام من بدء مهرجان بأيام قليلة كشفت خلاله عن سعادتها بالتكريم وأنها تحمست لحضور المهرجان منذ أن أبلغتها الإدارة بالتكريم ولكن جاءت ظروف وفاة والدها الفنان الكبير سمير غانم ودخول والدتها المستشفى في حالة صحية حرجة منعها من الحضور وهو ما أكدته في الفيديو أنها مرافقة لوالدتها في المستشفى نظرا لإصابته بفيروس كورونا.

وأقيم حفل الافتتاح في مسرح مكشوف على ضفاف النيل بفندق توليب أسوان وسط إجراءات احترازية كبيرة، وقدمت الحفل المذيعة أية الغرياني التي سبق أن قدمت حفل المومياوات الملكية، ويقوم بالإخراج المسرحي هشام عطوة، فيما يتولي المخرج عبدالرحمن نصر الإخراج والنقل التليفزيوني على الهواء مباشرة بقناة نايل سينما.



وتضمن حفل الافتتاح تكريم الدكتورة مايا مرسي رئيس المركز القومي للمرأة ومنحها جائزة نوت للإنجاز في مجال قضايا المرأة، كما تم تكريم الدكتورة فايزة الخرافي أول رئيسة جامعة في العالم العربي بمنحها جائزة الريادة.