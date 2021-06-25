الجمعة 25 يونيو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

كولومبيا تسجل حصيلة وفيات يومية قياسية بكورونا

كورونا في كولومبيا
كورونا في كولومبيا

أعلنت وزارة الصحة الكولومبية عن تسجيلها 689 وفاة جراء فيروس كورونا، ما يعتبر أكبر حصيلة يومية للوفيات المسجلة في البلاد منذ بدء الوباء.

ويأتي ذلك بعد 3 أيام فقط من تسجيل الحصيلة القياسية السابقة للوفيات، حيث تم تسجيل 648 وفاة يوم الاثنين.

وسجلت السلطات الصحية الكولومبية يوم الخميس 32997 إصابة جديدة بفيروس كورونا.

وبلغ إجمالي عدد المصابين بالفيروس منذ بدء الوباء 4 ملايين و60 ألفا و13 حالة، منها نحو 1.2 مليون في العاصمة بوغوتا، وحصيلة الوفيات 102 ألف و636 حالة.

وأصدرت السلطات الكولومبية الخميس ترخيصا لتطعيم المراهقين الذين تزيد أعمارهم على 12 سنة بلقاح "فايزر".



إصابات كورونا على مستوى العالم


وأظهر إحصاء لرويترز أن أكثر من 178.72 ‬مليون نسمة أُصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى أربعة ملايين و28030.
 

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذاكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.

 

وأعلنت منظمة الصحة العالمية، اعتبار تفشي فيروس كورونا 2019-2020 جائحة عالمية، ووجدت أدلة على الانتشار المحلي للمرض في الأقاليم الست التابعة لمنظمة الصحة العالمية.

 

تعليمات منظمة الصحة العالمية

 

وشددت منظمة الصحة العالمية على التحديات المتعلقة بالتنفيذ والالتزام بالصحة العامة والتدابير الاجتماعية وتجنب التجمعات؛ نظرًا للارتفاع الهائل فى حالات كورونا المستجد عالميًا، وذلك وفقًا لما ذكره موقع "TheHealthSite".

 

وقالت منظمة الصحة العالمية، في تحديثها الوبائى الأسبوعى حول الوباء، إنه انتشر الآن فى 17 دولة على الأقل، موضحة أنه تم العثور على سلالة "الطافرة المزدوجة" الهندية في اليونان واليابان أيضًا.

 

يشار إلى أن منظمة الصحة العالمية أصدرت إرشادات محدثة حول الممارسات، مضيفة أن اللقاحات توفر أملًا جديدًا، ويجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قبل البلدان والأفراد، ويتم الآن تقديم لقاحات "كوفيد-19" في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلدًا، لكن التحديات قائمة في البلدان التى تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا واليمن.

 

فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد-19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

كورونا فيروس كورونا كولومبيا يروس كورونا بفيروس كورونا حصيلة وفيات أعلنت وزارة الصحة الكولومبية عن تسجيلها 689 وفاة جراء فيروس كورونا يوم الخميس ما يعتبر أكبر حصيلة يومية للوفيات المسجلة في البلاد منذ بدء الوباء

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وائل لطفي

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