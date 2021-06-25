مناقشات دورية لوضع لائحة الساعات المعتمدة بـ«تربية رياضية طنطا»

أعلن الدكتور علاء حلويش، عميد كلية التربية الرياضية جامعة طنطا، عن عقد لجنة تأسيسية تضم عدداً من الأساتذة ذوي الخبرة بالكلية لاستقبال مقترحات الأقسام التي تم ورودها على مدار 4 أشهر لمناقشة ووضع الصورة المبدئية للائحة، تطبيقاً لقرارات المجلس الأعلى للجامعات بتطبيق أنظمة الساعات المعتمدة، وتشجيع الطالب المتميز في إنهاء دراسته مبكراً.

وأكد حلويش، أن إدارة الكلية استبقت ذلك بالسير قدما نحو تعديل لائحة الكلية لتواكب أحدث اللوائح التي تواكب التطورات والتكنولوجيا الحديثة، وتخريج طالب وطالبة قادرين على مواجهة متطلبات سوق العمل، من خلال تشكيل لجنة ممثلة من كل الأقسام برئاسة الدكتور مسعود غرابة، وكيل كلية التربية الرياضية الأسبق، حيث استقبلت الصورة المبدئية للقيام بحصرها ودراستها ومراجعتها، ثم عقدت اللجنة اجتماعا برئاسة عميد الكلية ووكلاء الكلية وكل رؤساء الأقسام بالكلية وأعضاء لجنة الصياغة للوصول للصيغة النهائية لاعتمادها من مجالس الأقسام والكلية، وعرضها على لجنة اللوائح بالجامعة تمهيداً لرفعها للجنة قطاع التربية الرياضية لاعتمادها.

وأشار عميد كلية التربيه الرياضية، إلى أن اللائحة في صورتها المبدئية ستعمل على إكساب الطالب والطالبة كافة المعارف الأساسية والتخصصية، وتواكب كل الوسائل التدريبية والتدريسية الحديثة.

وكان الدكتور علاء حلويش عميد كلية التربية الرياضية جامعة طنطا، قد أعلن عن تخصيص خط ساخن لاستقبال الاستفسارات والمقترحات والشكاوى من أعضاء هيئة التدرس وطلاب الفرق المختلفة بالكلية، وذلك على رقم الموبايل 01278755094، وأشار عميد الكلية على حرص الجامعة برئاسة دكتور محمود ذكي، رئيس الجامعة على توفير كافة سبل التواصل مع الطلاب والتفاعل معهم حول أى معوقات أو مشاكل لسرعة حلها، وكذلك تبنى الأفكار والمقترحات التى من شأنها إحداث تطور ونهوض للعملية التعليمية بالكلية.



وأكد عميد الكلية، تعامله بحسم لكل من يتهاون في تطبيق الإجراءات الاحترازية داخل الكلية سواء من الطلاب أو غيرهم، مؤكدا حرصه التام على سلامة الطلاب والطالبات، موضحا أنه أصدر توجيهات لأعضاء هيئة التدريس بلجان الامتحانات بالتعامل مع الطلاب وفق الظروف الاستثنائية التي نمر بها، متمنيا التوفيق لأبنائه الطلاب.