إلهام شاهين: السينما المصرية قامت على أكتاف المرأة

قالت الفنانة إلهام شاهين، إحدى نجمات السينما المكرمات بفعاليات افتتاح مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة فى دورته الخامسة، إن المهرجان بمثابة شئ جميل، وله مكانة خاصة بالنسبة لها، قائلة: '"أتولد على أيدي''، وأنه تم بذل جهد كبير حتى يكون هناك مهرجان لسينما المرأة في مصر، وتحيذها الشديد للمرأة وقضاياتتطرح على الشاشة، وكصانعة للسينما، حيث إن السينما المصرية قامت على أكتاف المرأةـ متابعة:"نساء كثيرات مثل اسيا وبهيجة حافظ وأسماء من العظيمات اللي كانوا سببًا في وجود السينما المصرية بقوة أمام العالم".

وأضافت "شاهين"، خلال تصريحاتها على هامش افتتاح مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة الدورة الخامسة، أن أول فيلم يأخذ جائزة دولية كان إخراج وإنتاج بهيجة حافظ، وأنها نفذت له موسيقية تصويرية، وكانت أمرأة، قائلة: ''أنا متحيزة جدًا للمرأة وسينما المرأة، سعيدة جدًا بمهرجان أسوان''.

وعبرت الفنانة إلهام شاهين خلال إجاباتها على سؤال: كيف يستطيع صناع السينما الاهتمام بسينما المرأة؟.. مؤكدة أنه لابد أن نهتم بالموضوعات الهامة التي يتم تقديمها بدون خوف وتطرق الأبواب المغلقة قائلة: '"لكن في نفس الوقت تتقدم بشياكة لإعطاء فرصة لنساء كثيرات، عندنا كاتبات كثيرات وهن أكتر ناس ييعبرن عن قضايا المرأة، فنطلق العنان لخيالهن ونساعدهم إنتاجيًا لتحقيق أحلامهن".

جدير بالذكر أن افتتحت الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، واللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، فعاليات مهرجان أسوان الدولى لأفلام المرأة فى دورته الخامسة "دورة النيل" والذي يقام في الفترة من 24 إلى 29 يونيو الجاري.



يأتي ذلك بحضور الدكتورة مايا مرسى رئيس المجلس القومي للمرأة ، والسفير كرستيان برجر رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي بمصر، والسفيرة ميرفت التلاوى رئيس مجلس أمناء المهرجان، بجانب كوكبة لامعة من نجوم الفن والسينما المصرية والعربية والأجنبية ، بالإضافة إلى العديد من النقاد ووسائل الإعلام المختلفة.



وقد بدأت فعاليات المهرجان بالسلام الوطني، أعقبها وقائع حفل الافتتاح والتي تضمنت إلقاء العديد من الكلمات لأبرز الحاضرين.



ورحب اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان في كلمته بإقامة المهرجان فى أسوان للعام الخامس على التوالي، مؤكداً على أن إقامة هذا المهرجان في ظل تحديات جائحة كورونا يؤكد علي قدرة الدولة في إقامة أي فعاليات حيث تم افتتاح فعالياته على أرض أسوان الطيبة ببشاشة أهلها ليضيف هذا المهرجان زخماً وتوهجاً فنياً وثقافياً وسياحياً، وليساهم فى إعلاء اسم أسوان فى سماء الفن.