الجمعة 25 يونيو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

رفع 40 طن مخلفات ببنى محمد سلطان فى المنيا

رفع مخلفات
رفع مخلفات

واصلت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا حملات النظافة ورفع المخلفات والقمامة والأتربة والتراكمات الصلبة من شوارع وأحياء المدينة والقري التابعة لها، حيث تمكن حي غرب المدينة من رفع الإشغالات من شوارع الحي، بينما تم رفع 40 طن مخلفات من قرية بني محمد سلطان ونقلها إلى الظهير الصحراوي.

قال العميد محمد صلاح، رئيس مركز ومدينة المنيا، إن حي غرب تمكن من رفع التراكمات والمخلفات والقمامة  الموجوده بالشوارع حفاظا على المظهر الجمالي، فيما استمر قسم الإشغالات من عملة على مدار اليوم لإزالة الإشغالات المخالفة بشوارع الحي، وذلك للقضاء على ظاهرة الازدحام والاختناق المروري.

وأضاف رئيس المركز أن قسم البيئة بالوحدة المحلية لقرية بني محمد سلطان تمكن من رفع 40 طن مخلفات وتراكمات وأتربة وقمامة من نطاق قرى وشوارع الوحدة المحلية لقرية بني محمد سلطان، وذلك لتوفير بيئة صحية نظيفة خالية من الأمراض والأوبئة وخاصة فيروس كورونا المستجد.

وأكد رئيس  المركز والمدينة أن هناك متابعة دائمة ومستمرة لأعمال النظافة، وانتظام رفع التجمعات من أماكنها كأحد الملفات التي تعد من الأولويات الهامة التي تتعامل معها الإدارة المحلية من أجل توفير بيئة صحية نظيفة وجيدة خالية من الأمراض والأوبئة للمواطنين.

 

المنيا رفع مخلفات إزالة الاشغالات بني محمد سلطان حي غرب المدينة العميد محمد صلاح

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وائل لطفي

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