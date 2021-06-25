تحرير 48 محضر عدم ارتداء الكمامة ورفع الإشغالات فى حملة بالمنيا

قاد الدكتور رجب قياتى، نائب رئيس مركز ومدينة المنيا، حملة لرفع الإشغالات التى تعيق حركة المواطنين وتسيء للشكل الحضارى، ومتابعة الالتزام بالإجراءات الاحترازية بأحياء المدينة.

وتم خلال الحملة المرور على المقاهي، والمخابز، والأسواق، والمطاعم بمناطق عديدة في مدينة المنيا، للتأكد من الالتزام بالإجراءات الاحترازية وكذلك الالتزام بقرارات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا والخاصة بمواعيد غلق كورنيش النيل والتأكيد على النظافة لهذا الصرح الكبير.

وأسفرت الحملة عن تحرير 48 محضرًا لعدم ارتداء الكمامة، وتم التصالح الفورى من قبل المواطنين، كما تم رفع الإشغالات من شوارع المدينة والتى تعيق حركة المواطنين والمركبات.

رافق نائب رئيس مركز ومدينة المنيا كل من يوسف الديب من مكتب رئيس المدينة، وفريق الإشغالات بمجلس مدينة المنيا، وعضو من الإيرادات، ومسئول الإعلام.

من جانبه، أكد العميد محمد صلاح أبو كريشة، رئيس مركز ومدينة المنيا، استمرار الحملات بنطاق مركز ومدينة المنيا، لمتابعة الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية لمجابهة كورونا، مشددا على أن دور الوحدة المحلية لمركز المنيا والأحياء والقرى التابعة لها تنظيم مرور دوري مستمر لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية، وفض التجمعات، كالأفراح التي لا يلتزم مقيموها بالتدابير الصحية، وغلق مراكز الدروس الخصوصية.

وأوضح رئيس المدينة أن هذه الحملات تأتي تنفيذا لتوجيهات وتكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا بضرورة متابعة الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية التي أقرها مجلس الوزراء بالتوازي مع حملات النظافة ورفع المخلفات والقمامة؛ لتوفير بيئة صحية نظيفة خالية من الأمراض والأوبئة خاصة في ظل مكافحة انتشار عدوي فيروس كورونا المستجد.

حملة لرفع الإشغالات

حملة لرفع الإشغالات

حملة لرفع الإشغالات

حملة لرفع الإشغالات

حملة لرفع الإشغالات

حملة لرفع الإشغالات

حملة لرفع الإشغالات

حملة لرفع الإشغالات

حملة لرفع الإشغالات