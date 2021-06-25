استعدادات مكثفة لحملة التطعيم ضد مرض شلل الأطفال بالمنوفية

قام الدكتور فيصل محمود جودة، وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، بعقد اجتماع بحضور الدكتور أسامة الشلقاني، وكيل المديرية، والدكتورة رشا خضر، وكيل المديرية، والدكتور محمد سلامة، مدير إدارة المستشفيات، والدكتور محمد العسكري، مدير عام إدارة الطب الوقائي، مع مديري الإدارات الصحية ومديري الوقائي بكل الإدارات الصحية، وذلك لمناقشة التجهيز لحملة التطعيم ضد مرض شلل الأطفال القادمة بمحافظة المنوفية بتعليمات من الأستاذة الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، وبرعاية اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون، محافظ المنوفية.

وفي بداية الاجتماع أكد وكيل الوزارة على إعادة رسم خرائط الوقائي على أن يتم تحديد المعوقات والتحديات التي واجهت فريق الوقائي في حملات التطعيم ضد مرض شلل الأطفال السابقة ويتم تحديد مستهدف الحملة ووضع خطة لتحقيق المستهدف في محافظة المنوفية والعمل على زيادة عدد فرق التطعيم لتغطية جميع الأماكن بالمحافظة، مشددًا على ضرورة اختيار نائب مدير إدارة ونائب لمدير الوقائي مع مدير الإدارة الطبية لمتابعة فرق التطعيم بالإدارات.

وتناول الاجتماع مناقشة الاستعدادات والتجهيزات اللازمة للحملة، والتي سيتم تنفيذها بمحافظة المنوفية خلال الفترة القادمة، وأكد وكيل الوزارة على عقد الاجتماعات المتتالية لفرق الإشراف على الحملة بالإدارات الصحية بالمحافظة وعقد الدورات التدريبية لجميع الفرق الطبية المشاركة بالحملة، ومتابعة مدي توافر المستلزمات الطبية الخاصة بالحملة وفقاً لعدد الأطفال المستهدفين بها، والتأكد من جاهزية الفرق الثابتة والمتحركة، والتأكيد على تطبيق كافة الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية، وطرق مكافحة العدوى أثناء التطعيمات في ظل الظروف الراهنة.

من جانبها أشارت وكيلة المديرية إلى تفعيل دور فرق الوقائي مع تحديث الخطة والتواصل مع جميع الفرق الطبية بجميع الإدارات الطبية ويتم عقد اجتماعات دورية لمسؤولي الطب الوقائي بالإدارات والعمل على التعاون مع جميع الهيئات والمؤسسات الحكومية بالمحافظة.

وأكد الدكتور محمد العسكري، أن التطعيم سيكون من شقة إلى شقة وذلك لضمان وصول الخدمة بشكل جيد لجميع الأطفال المستهدفين بالحملة داخل محافظة المنوفية، وأن التطعيم يشمل جميع الأطفال المصريين والمقيمين من غير المصريين بالمحافظة.