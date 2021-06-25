إطلالات مبهرة للنجمات على الريد كاربت بمهرجان أسوان لسينما المرأة (صور)

شهد افتتاح مهرجان أسوان الدولى لأفلام المرأة فى نسخته الخامسة، اطلالات مميزة للفنانات والفنانين، مما جعلهم يتألقون ويتميزون أثناء سيرهم على الريد كاربت.

حرصت الفنانة إلهام شاهين على ارتداء فستان أبيض اللون ويحتوي على دوائر سوداء مما جعلها تتمتع بإطلالة جذابة للغاية، بينما ارتدت الفنانة ريم البارودي فستان أصفر اللون طويل، مما أضاف لها إطلالة جرئية ومميزة.

وتمتعت الفنانة صفية العمري بإطلالة مبهره للغاية تخطف إليها الأنظار تلقائيًا بفستان وردي اللون ''فوشيا''، خلال سيرها على الريد كاربت.

كما تألقت الراقصة دينا خلال حضورها افتتاح مهرجان أسوان الدولى لأفلام المرأة فى نسخته الخامسة أثناء تواجدها على البريد كاربت، حيث أنها تمتعت بإطلالة رائعه بإرتدائها لفستان بلون المسترده قصير الطول، بالإضافة إلى تميز الإعلامية بوسي شلبي خلال حضورها بإرتداء فستان أحمر اللون.

وانطلقت فعاليات مهرجان أسوان الدولى لأفلام المرأة فى نسخته الخامسة، مساء اليوم الخميس، بإحدى الفنادق الكبرى على كورنيش النيل بمدينة أسوان، ويستمر حتى يوم 29 من يونيو الجاري.

وأفتتحت الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة واللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، فعاليات مهرجان أسوان الدولى لأفلام المرأة فى دورته الخامسة " دورة النيل " والذى يقام فى الفترة من 24 إلى 29 يونيو الجاري.

حضر الفعاليات الدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة، والسفير كرستيان برجر رئيس بعثة الإتحاد الأوروبي بمصر، والسفيرة ميرفت التلاوي رئيس مجلس أمناء المهرجان، بجانب كوكبة لامعة من نجوم الفن والسينما المصرية والعربية والأجنبية، بالإضافة إلى العديد من النقاد ووسائل الإعلام المختلفة.



و بدأت فعاليات المهرجان بالسلام الوطنى، أعقبها وقائع حفل الإفتتاح والتى تضمنت إلقاء العديد من الكلمات لأبرز الحاضرين.

و رحب اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان في كلمته بإقامة المهرجان فى أسوان للعام الخامس على التوالى ، مؤكداً على أن إقامة هذا المهرجان في ظل تحديات جائحة كورونا يؤكد علي قدرة الدولة في إقامة أي فاعليات حيث تم اليوم إفتتاح فعالياته على أرض أسوان الطيبة ببشاشة أهلها ليضيف هذا المهرجان زخماً وتوهجاً فنياً وثقافياً وسياحياً ، وليساهم فى إعلاء إسم أسوان فى سماء الفن.

وقدم محافظ أسوان الشكر لوزيرة الثقافة على دعمها اللامحدود لأى فعاليات أو أنشطة ثقافية أو فنية تقام على أرض أسوان الطيبة، وأيضاً لمجلس أمناء المهرجان، وكافة الحاضرين من الفنانين والنقاد والسينمائيين من مختلف دول العالم ، موجهاً التحية للحاضرة الغائبة الفنانة الراحلة رجاء الجداوي والتي شاركت في الدورات السابقة للمهرجان.

مهرجان أسوان الدولى لأفلام المرأة

مهرجان أسوان الدولى لأفلام المرأة

مهرجان أسوان الدولى لأفلام المرأة

مهرجان أسوان الدولى لأفلام المرأة

مهرجان أسوان الدولى لأفلام المرأة