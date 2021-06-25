الجمعة 25 يونيو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

موريتانيا تسجل 39 إصابة جديدة بكورونا

كورونا في موريتانيا
كورونا في موريتانيا

أعلنت وزارة الصحة الموريتانية تسجيل 39 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي عدد الإصابات في البلاد منذ أول ظهور للفيروس العام الماضي إلى 20 ألفا و512 حالة.

 

وأفاد بيان أصدرته الوزارة بأن 34 شخصا تعافوا من المرض، ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى 19 ألفا و548 حالة، فيما لم تسجل أي حالات وفاة جديدة؛ لتظل حصيلة الوفيات عند 483 حالة.


إصابات كورونا على مستوى العالم
وأظهر إحصاء لرويترز أن أكثر من 178.72 ‬مليون نسمة أُصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى أربعة ملايين و28030.
 

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذاكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.

 

وأعلنت منظمة الصحة العالمية، اعتبار تفشي فيروس كورونا 2019-2020 جائحة عالمية، ووجدت أدلة على الانتشار المحلي للمرض في الأقاليم الست التابعة لمنظمة الصحة العالمية.

 

تعليمات منظمة الصحة العالمية

وشددت منظمة الصحة العالمية على التحديات المتعلقة بالتنفيذ والالتزام بالصحة العامة والتدابير الاجتماعية وتجنب التجمعات؛ نظرًا للارتفاع الهائل فى حالات كورونا المستجد عالميًا، وذلك وفقًا لما ذكره موقع "TheHealthSite".

 

وقالت منظمة الصحة العالمية، في تحديثها الوبائى الأسبوعى حول الوباء، إنه انتشر الآن فى 17 دولة على الأقل، موضحة أنه تم العثور على سلالة "الطافرة المزدوجة" الهندية في اليونان واليابان أيضًا.

 

يشار إلى أن منظمة الصحة العالمية أصدرت إرشادات محدثة حول الممارسات، مضيفة أن اللقاحات توفر أملًا جديدًا، ويجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قبل البلدان والأفراد، ويتم الآن تقديم لقاحات "كوفيد-19" في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلدًا، لكن التحديات قائمة في البلدان التى تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا واليمن.

 

فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد-19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

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