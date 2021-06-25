الكويت: 1761 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة الكويتية، عن تسجيل 1761 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد؛ ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 346 ألفا و560 حالة، في حين سجلت تسع حالات وفاة بإجمالي 1903 حالات.



وأوضحت الوزارة - في بيان أوردته وكالة الأنباء الكويتية - أنه تم تسجيل 1524 حالة شفاء؛ ليرتفع بذلك إجمالي عدد المتعافين إلى 326 ألفا و102 حالة، مبينة أن نسبة مجموع حالات الشفاء من مجموع الإصابات بلغت 10ر94%.



وذكرت أن عدد من يتلقى الرعاية الطبية بأقسام العناية المركزة 267 حالة، في حين بلغ المجموع الكلي للحالات التي ثبتت إصابتها ولازالت تتلقى الرعاية الطبية اللازمة 18 ألفا و555.



إصابات كورونا على مستوى العالم



وأظهر إحصاء لرويترز أن أكثر من 178.72 ‬مليون نسمة أُصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى أربعة ملايين و28030.



وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذاكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية، اعتبار تفشي فيروس كورونا 2019-2020 جائحة عالمية، ووجدت أدلة على الانتشار المحلي للمرض في الأقاليم الست التابعة لمنظمة الصحة العالمية.

تعليمات منظمة الصحة العالمية

وشددت منظمة الصحة العالمية على التحديات المتعلقة بالتنفيذ والالتزام بالصحة العامة والتدابير الاجتماعية وتجنب التجمعات؛ نظرًا للارتفاع الهائل فى حالات كورونا المستجد عالميًا، وذلك وفقًا لما ذكره موقع "TheHealthSite".

وقالت منظمة الصحة العالمية، في تحديثها الوبائى الأسبوعى حول الوباء، إنه انتشر الآن فى 17 دولة على الأقل، موضحة أنه تم العثور على سلالة "الطافرة المزدوجة" الهندية في اليونان واليابان أيضًا.

يشار إلى أن منظمة الصحة العالمية أصدرت إرشادات محدثة حول الممارسات، مضيفة أن اللقاحات توفر أملًا جديدًا، ويجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قبل البلدان والأفراد، ويتم الآن تقديم لقاحات "كوفيد-19" في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلدًا، لكن التحديات قائمة في البلدان التى تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا واليمن.

فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد-19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.