دقلو يبحث مع نائب رئيس جنوب السودان العلاقات الثنائية

بحث النائب الأول لرئيس مجلس السيادة الانتقالي بالسودان الفريق أول محمد حمدان دقلو، مع حسين عبد الباقي نائب رئيس جمهورية جنوب السودان، مسار العلاقات الثنائية بين البلدين وجهود إحلال السلام في البلدين.



وقالت أووت دينق اكويل، وزيرة التعليم بجمهورية جنوب السودان - في تصريح صحفي - إن اللقاء استعرض التقدم الذي تم إحرازه في تنفيذ اتفاق سلام جمهورية جنوب السودان، الذي رعته منظمة "إيجاد" باعتبار أن السودان عضو في المنظمة.



وأضافت أن اللقاء تطرق لسير مفاوضات السلام بين الحكومة الانتقالية بالسودان و"الحركة الشعبية شمال بقيادة عبد العزيز الحلو"، والتي تستضيفها جوبا.



وأوضحت أن اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيز التعاون المشترك، خاصة فيما يتعلق بقضية الحدود وضرورة تسهيل حركة التجارة وتنقل الأفراد بين البلدين، بما يعزز التجارة التي تعتبر مفتاح الاقتصاد للبلدين.



وأعربت عن شكر وتقدير حكومة جنوب السودان لمساواة طلاب دولة جنوب السودان بنظرائهم السودانيين، وسعي الحكومة السودانية لإزالة جميع العقبات التي تواجههم.



وعلى صعيد آخر، أعلنت وزارة الصحة السودانية، تسجيل 15 اصابة جديدة بفيروس كورونا، بدون تسجيل أي وفيات، فيما تم شفاء 19 حالة.



وأوضحت وزارة الصحة السودانية - في بيان -عن التقرير الوبائي ليوم أمس - أن الحالات الجديدة سُجلت معظمها في ولاية الخرطوم.



وبهذه الحالات الجديدة؛ يرتفع العدد الكلي للمصابين بالفيروس في السودان إلى 36 ألفا و574 حالة، بينها 2750 وفاة، إلى جانب 30 ألفا و423 شخصا تعافوا.

جدير بالذكر أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد-19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.