رياضة بنى سويف تعلن حصول 8 لاعبين على مراكز وميداليات فى بطولة الجمهورية

أعلن مصطفى إبراهيم مدير عام مديرية الشباب والرياضة فى بنى سويف، اليوم الجمعة، حصول اللاعب أحمد حمدي توفيق وزن 55 كيلو تحت 20 سنة على المركز الثالث والميدالية البرونزية وذلك فى بطولة الجمهورية لرفع الأثقال المقامة والتى أقيمت فى محافظة بورسعيد.

وأوضح إبراهيم، فى تصريحات صحفية، حصول اللاعب عمرو البطل غنيم لاعب المشروع القومي ببنى سويف لرفع الأثقال على المركز الثاني تحت 20 سنة والميدالية الفضية على مستوى الجمهورية، واللاعب محمد عبدالمنعم لاعب المشروع القومي لرفع الأثقال ببنى سويف مرحلة الواعدين على المركز الثانى تحت 20 سنة والميدالية الفضية على مستوى الجمهورية، واللاعب محمد جابر كمال على المركز الرابع تحت 15 سنة وزن 49، واللاعب أحمد حمدى توفيق وزن 55 على المركز الثانى والميدالية الفضية تحت 17سنة.

وأشار مدير عام مديرية الشباب والرياضة ببنى سويف إلى حصول اللاعب عبدالقادر محمد عبدالقادر وزن 55 كيلو على المركز الثانى والميدالية الفضية تحت 15 سنة، واللاعب محمود إمام وزن 55 كيلو على المركز الثالث والميدالية البرونزية تحت 15 سنة، واللاعبة حبيبة رمضان شحاتة وزن 59 كيلو على المركز الثالث والميدالية البرونزية تحت 15 سنة وذلك فى بطولة الجمهورية لرفع الأثقال تحت 15-17 سنة والتى تقام حتى نهاية الشهر الحالى.

وفى سياق منفصل ناقش الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بنى سويف نتائج اجتماع اللجنة التى وجه بتشكيلها "برئاسة السكرتير العام" لمراجعة جاهزية المنشآت السياحية والفندقية لاستيعاب حجم التدفق للسياحة المتوقع، خاصة فى ظل عودة السياحة خلال الفترة القادمة، وذلك فى ضوء الكتاب الدورى لوزارة التنمية المحلية بشأن مراجعة جاهزية تلك والاهتمام بالشكل العام لوسائل النقل المتاحة لارتيادها.

جاء ذلك خلال لقائه باللواء جمال مسعود السكرتير العام، والذى أشار إلى أنه قد تم عقد اجتماع حضره أعضاء اللجنة، حيث تم مناقشة الخطوات والآليات اللازمة لعمل مراجعة شاملة لكافة المنشآت الفندقية والسياحية والتأكد من جاهزيتها لاستقبال الحركة السياحية، مع التأكيد على اتخاذ ما يلزم من إجراءت لرفع كفاءة المنشأت الخدمية في المقاصد السياحية، والاهتمام بالشكل العام لوسائل النقل داخلها من سيارات أجرة وغيرها، مع التوسع في استخدام المركبات التي تعمل بالغاز الطبيعي لتتحول إلى مناطق صديقة للبيئة.