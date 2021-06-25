تكريم مايا مرسى بجائزة إيزيس الكبرى بمهرجان أسوان

شهدت فعاليات افتتاح مهرجان أسوان الدولى لأفلام المرأة تكريم وزيرة الثقافة ومحافظ أسوان الدكتورة مايا مرسي بمنحها جائزة إيزيس الكبرى للإنجاز في مجال قضايا المرأة، والدكتورة فايزة الخرافي بمنحها جائزة الريادة كأول مديرة جامعة في المنطقة العربية.

كما تم تكريم صانعات السينما ومن بينهم خبيرة الأرشيف منى البنداري، والمخرجة الفلسطينية نجوي نجار، والمخرجة المصرية ساندرا نشأت، بجانب تكريم نجمات السينما من مصر والعالم ومن بينهم إلهام شاهين، وكذا النجمة الفرنسية ماشا ميريل.

وغابت الفنانة دنيا سمير غانم عن حضورها مهرجان أسوان الدولى لأفلام المرأة فى دورته الخامسة، حيث كانت من ضمن الفنانات اللاتي سيتم تكريمهن بالمهرجان نظرًا لظروف والدتها الصحية ووفاة والدها النجم الراحل سمير غانم.

جدير بالذكر أن الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة افتتحت فعاليات مهرجان أسوان الدولى لأفلام المرأة فى دورته الخامسة "دورة النيل" والذى يقام فى الفترة من 24 إلى 29 يونيو الجاري.



جاء ذلك بحضور الدكتورة مايا مرسى رئيس المجلس القومى للمرأة، والسفير كرستيان برجر رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي بمصر، والسفيرة ميرفت التلاوى رئيس مجلس أمناء المهرجان، بجانب كوكبة لامعة من نجوم الفن والسينما المصرية والعربية والأجنبية ، بالإضافة إلى العديد من النقاد ووسائل الإعلام المختلفة.

وبدأت فعاليات المهرجان بالسلام الوطنى، أعقبها وقائع حفل الإفتتاح والتى تضمنت إلقاء العديد من الكلمات لأبرز الحاضرين.

ورحب اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان في كلمته بإقامة المهرجان فى أسوان للعام الخامس على التوالى ، مؤكداً على أن إقامة هذا المهرجان في ظل تحديات جائحة كورونا يؤكد علي قدرة الدولة في إقامة أي فاعليات حيث تم اليوم إفتتاح فعالياته على أرض أسوان الطيبة ببشاشة أهلها ليضيف هذا المهرجان زخماً وتوهجاً فنياً وثقافياً وسياحياً ، وليساهم فى إعلاء إسم أسوان فى سماء الفن.

وقدم محافظ أسوان الشكر للدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة على دعمها اللامحدود لأى فعاليات أو أنشطة ثقافية أو فنية تقام على أرض أسوان الطيبة ، وأيضاً لمجلس أمناء المهرجان ، وكافة الحاضرين من الفنانين والنقاد والسينمائيين من مختلف دول العالم ، موجهاً التحية للحاضرة الغائبة الفنانة الراحلة رجاء الجداوي والتي شاركت في الدورات السابقة للمهرجان.

مهرجان أسوان الدولى لأفلام المرأة

مهرجان أسوان الدولى لأفلام المرأة