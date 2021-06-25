مصرع عامل وإصابة 5 آخرين فى انقلاب سيارة ملاكى ببنى سويف

لقى عامل مصرعه، وأصيب 5 آخرين بينهم طفلة، اليوم الجمعة، في حادث انقلاب سيارة ملاكي بالحمرايا بشرق النيل التابعة لمركز بنى سويف وتم نقلهم إلى المستشفى.

وتلقى مرفق هيئة الإسعاف المصرية فرع بني سويف بإشراف الدكتور أشرف عوض يعقوب مدير المرفق، إخطارًا من شرطة النجدة يفيد تلقيهم بلاغًا يفيد وقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي بطريق الحمرايا ما أسفر عن مصرع عامل وإصابة 5 آخرين.

وانتقلت سيارات الإسعاف إلى محل الواقعة، وتبين أن الجثة لعامل ويدعى "علي.ن.ح" 46 سنة وتم نقله إلى مشرحة مستشفى بنى سويف الجامعي تحت إشراف النيابة العامة.

والمصابين وهم "إسلام.م.ا" 37 سنة، مصابًا بجروح وكدمات متفرقة و"مدثر.ع.ن" 18 سنة، مصاباً بجروح وكدمات متفرقة، و"محمد.ع.ح" 40 سنة، مصابا باشتباه ما بعد الارتجاج و"جودي.م.ع" 8 سنوات، مصابة باشتباه ما بعد الارتجاج، و"يوسف.م.ي" 30 سنة، مصابا باشتباه كسر بالعمود الفقري.

تم نقلهم إلى قسم الاستقبال بمستشفى بني سويف الجامعي لتلقي العلاج اللازم وإجراء كافة الإسعافات الأولية اللازمة تحت إشراف الدكتور محمد شعبان مدير مستشفيات جامعة بنى سويف وتم تحرير محضر بالواقعة.

ويمكن تفادي حوادث السير وتجنّبها من خلال اتباع النصائح أبرزها:

- عدم الإسراع أثناء القيادة، فهي تفقد السائق تركيزه.

- تجنب استخدام الهاتف قدر الإمكان أثناء القيادة.

- عدم الانشغال بالمشروبات والمأكولات خلال القيادة.

- الانتباه إلى حركة المرور بمن في ذلك المشاة والسائقون.

- اتباع إرشادات الأزمات، والطرق، والإشارات الضوئيّة.

- التأكد من أمان المركبة، وصيانتها بشكل منتظم.

- عدم سلك الطرق المجهولة وغير المعروفة، فقد يتواجد فيها منعطفات خطرة أو قد تكون وعرة.

- المحافظة على وجود مسافة بين المركبة وغيرها من المركبات الأخرى أثناء القيادة.

- القيام بالواجبات والمسئوليات على أكمل وجه دون تقصير أو إهمال.