نجوم الأوبرا يتألقون فى ذكرى وردة الجزائرية بأوبرا الإسكندرية (صور)

نظمت دار الأوبرا المصرية، برئاسة الدكتورمجدى صابر، مساء الخميس، حفلا فنيا لفرقة أوبرا الاسكندرية للموسيقى والغناء العربى بقيادة المايستروعبد الحميد عبدالغفار، ومشاركة نجوم الأوبرا؛ وذلك على مسرح دار أوبرا الإسكندرية بمناسبة الاحتفال بذكرى ميلاد الفنانة الكبيرة وردة.

بدأ الحفل بموسيقى فى يوم وليلة أداء الأوركسترا ثم قدمت الفنانة سارة مجدى أغنية "أسأل دموع عنيا"، وقدمت الفنانة هبة إسماعيل "ليالينا"، و"قال أيه بيسألونى"، واختتمت الفنانة مروة حمدى الفاصل الأول من الحفل بأغنيات " لعبة الأيام، العيون السود، أهل الهوى"، وبالفاصل الثانى من الحفل قدم صولو القانون الفنان ماجد سرور موسيقى أغنية "لولا الملامة" بمشاركة الفرقة الموسيقية، وقدمت الفنانة إيمان عبد الغنى باقة رائعة لأجمل أغانى الفنانة الراحلة منها: "دندنة، وروحى وروحك، وحنين، ومالى حكايتى مع الزمان"؛ وغيرها، واختتم نجوم الأوبرا الحفل بأغنية "مسا النور والهنا".

يذكر أن الفنانة الراحلة وردة الجزائرية من أهم العلامات العربية المتميزة في عالم الفن والغناء، حيث تركت ميراثا ضخما ومميزا من الأعمال الجميلة التى شكلت وجدان الجماهير فى مصر والوطن العربى.

وردة الجزائرية (22 يوليو 1939 - 17 مايو 2012)، مغنية جزائرية. اسمها الحقيقي وردة فتوكي ولدت في فرنسا لأب جزائري وأم لبنانية من عائلة بيروتية تدعى يموت، لها طفلان هما رياض ووداد.

ولدت وردة في فرنسا لأب جزائري ينحدر من ولاية سوق أهراس بلدية سدراته بالجزائر وأم لبنانية من عائلة بيروتية تدعى يموت.

مارست الغناء في فرنسا وكانت تقدم الأغاني للفنانين المعروفين في ذلك الوقت مثل أم كلثوم وأسمهان وعبد الحليم حافظ، وعادت مع والدتها إلى لبنان وهناك قدمت مجموعة من الأغاني الخاصة بها.

كان يشرف على تعليمها المغني الراحل التونسي الصادق ثريا في نادي والدها في فرنسا، ثم بعد فترة أصبح لها فقرة خاصة في نادي والدها.

كانت تؤدي خلال هذه الفترة أغاني أم كلثوم ومحمد عبد الوهاب ولـ عبد الحليم حافظ، ثم قدمت أغاني خاصة بها من ألحان الصادق ثريّا، وهي خالة الفنانة إنجي شرف.

الاحتفال بذكرى ميلاد الفنانة وردة

الاحتفال بذكرى ميلاد الفنانة وردة

الاحتفال بذكرى ميلاد الفنانة وردة

الاحتفال بذكرى ميلاد الفنانة وردة