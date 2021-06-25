يعزز صحة الدماغ.. فوائد صحية مذهلة عند تناول الأسماك

تعتبر الأسماك من أكثر الأطعمة صحة على هذا الكوكب، لأنها غنية بالعناصر الغذائية الهامة، مثل البروتين وفيتامين د، كما أنها أيضًا مصدر غني بالأحماض أوميجا 3 الدهنية، والتي تعتبر مهمة للغاية للجسم والعقل.



ونستعرض فى السطور التالية، فوائد صحية للجسم عند تناول الأسماك، وفقا للموقع الطبي "healthline".





غنية بالعناصر الغذائية الهامة



تمتلئ الأسماك بالعديد من العناصر الغذائية التي يفتقر إليها معظم الناس، ويشمل ذلك البروتين عالي الجودة واليود والفيتامينات والمعادن المختلفة.



وتعتبر الأنواع الدهنية فى الأسماك غنية بشكل أكثر للعناصر الغذائية الهامة، لأن الأسماك الدهنية، مثل السلمون والسردين والتونة والماكريل، تحتوي على نسبة عالية من العناصر الغذائية القائمة على الدهون، أبرزها فيتامين د، وهو عنصر غذائي قابل للذوبان في الدهون يفتقر إليه الكثير من الناس.



تحتوي الأسماك الدهنية أيضًا على أحماض أوميجا 3 الدهنية، والتي تعتبر ضرورية لوظائف الجسم والدماغ كما تساهم فى التقليل من مخاطر الإصابة بالعديد من الأمراض.



لهذا يوصى الأطباء بتناول الأسماك الدهنية مرة أو مرتين على الأقل في الأسبوع، وإذا كنت نباتيًا، فاختر مكملات أوميجا 3 المصنوعة من الطحالب الدقيقة.







تقلل من خطر الإصابة بالنوبات القلبية والسكتات الدماغية





تعد النوبات القلبية والسكتات الدماغية هما السببان الأكثر شيوعًا للوفاة المبكرة في العالم، لهذا تعتبر الأسماك من أكثر الأطعمة الصحية للقلب التي يمكنك تناولها.



وأثبتت العديد من الدراسات، أن الأشخاص الذين يأكلون الأسماك بانتظام يكونون أقل عرضة للإصابة بالنوبات القلبية والسكتات الدماغية والموت بسبب أمراض القلب، وفي إحدى الدراسات التي أجريت على أكثر من 40.000 رجل في الولايات المتحدة ، كان أولئك الذين يتناولون بانتظام حصة واحدة أو أكثر من الأسماك أسبوعيًا أقل عرضة للإصابة بأمراض القلب بنسبة 15%.

غنية بالأوميجا 3 العامة للنمو





يعد حمض الدوكوساهيكسانويك الدهني، أوميجا 3 (DHA) مهمًا بشكل خاص لنمو الدماغ والعين.



لهذا السبب، يُنصح في كثير من الأحيان أن تأكل النساء الحوامل والمرضعات كمية كافية من أحماض أوميجا 3 الدهنية.



كما يجب على النساء الحوامل، تناول الأسماك منخفضة الزئبق ، مثل السلمون والسردين والسلمون، ولا تزيد عن (340 جرامًا) في الأسبوع، كما يجب عليهم أيضًا تجنب الأسماك النيئة وغير المطبوخة لأنها قد تحتوي على كائنات دقيقة يمكن أن تضر بالجنين.