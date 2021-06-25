محافظ دمياط: بدء تنفيذ مشروع التنمية الحضرية المتكاملة حيّنا

أعلنت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، عن بدء تنفيذ مشروع التنمية الحضرية المتكاملة" حيّنا "، وفقاً للاتفاقية المبرمة بين وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ممثلة في الهيئة العامة للتخطيط العمراني وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية UN Habitat وبتمويل مشترك بين الحكومتين المصرية والسويسرية.

ونوهت الى أنه تم اختيار دمياط كمحافظة ثانية لتنفيذ هذا المشروع، الذي يستهدف إعادة إدارة الأراضي وترتيبها مما يحقق عائدًا تشاركيًا على الأهالي والإدارة المحلية، والحد من النمو والزحف العشوائي غير المخطط ، وتحقيق عائد تنموي واستثماري وتبادل الخبرات، وكذا بناء القدرات ودعم الإصلاح لبرامج المالية العامة، فضلاً عن كونه ركيزة أساسية لدعم المخطط التفصيلي للمناطق ودعم البنية الأساسية بها، وكذلك تعزيز الموارد المحلية و إدارتها بشكل اكثر كفاءة.

وأكدت المحافظ أنه تم دراسة المنهجية والقواعد الخاصة بالتنفيذ بعد رصد الوضع الراهن، مشيرة إلى أنه وبموجب ذلك البروتوكول سيتم البدء بمنطقة الشعراء بمدينة دمياط بإجمالى مساحة ٢٠٠ فدان، من خلال اعداد المخطط التفصيلى للمنطقة وتنفيذ احد مشروعات البنية الأساسية فى المنطقة وفقا لاولويات المخطط الاستراتيجى المعتمد للمدينة، فضلاً عن تقديم الدعم الفنى حول تلك الملفات وبناء قدرات العاملين بهذا المجال.

وفى سياق متصل، رحبت الدكتورة منال عوض بممثلي الجهات المختلفة، كما أشادت بجهود وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والجهات الشريكة لتنفيذ المشروع، مؤكدة حرص المحافظة على التعاون مع كافة الأجهزة بالدولة والشركاء الدوليين و المنظمات و الهيئات العاملة فى مصر لتحقيق أهداف التنمية المستدامة فى عدد من المجالات وتبادل الخبرات بما يساهم فى تحسين كافة الخدمات المقدمة للمواطنين ودعم الاقتصاد.



وأكدت حرص المحافظة على التعاون مع كافة الأجهزة بالدولة والشركاء الدوليين و المنظمات و الهيئات العاملة فى مصر لتحقيق أهداف التنمية المستدامة فى عدد من المجالات وتبادل الخبرات بما يساهم فى تحسين كافة الخدمات المقدمة للمواطنين ودعم الاقتصاد.