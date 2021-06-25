تفاصيل افتتاح مهرجان أسوان الدول لأفلام المرأة (صور)

افتتحت الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة، واللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، فعاليات مهرجان أسوان الدول لأفلام المرأة في دورته الخامسة "دورة النيل" والذي يقام في الفترة من 24 إلى 29 يونيو الجاري.



وجاء المهرجان بحضور الدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة، والسفير كرستيان برجر رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي بمصر، والسفيرة ميرفت التلاوي رئيس مجلس أمناء المهرجان، بجانب كوكبة لامعة من نجوم الفن والسينما المصرية والعربية والأجنبية، بالإضافة إلى العديد من النقاد ووسائل الإعلام المختلفة.



وقد بدأت فعاليات المهرجان بالسلام الوطني، أعقبها وقائع حفل الافتتاح والتي تضمنت إلقاء العديد من الكلمات لأبرز الحاضرين.

ورحب اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان في كلمته بإقامة المهرجان في أسوان للعام الخامس على التوالي، مؤكداً على أن إقامة هذا المهرجان في ظل تحديات جائحة كورونا يؤكد على قدرة الدولة في إقامة أي فعلليات، حيث يتم افتتاح فعالياته على أرض أسوان الطيبة ببشاشة أهلها ليضيف هذا المهرجان زخماً وتوهجاً فنياً وثقافياً وسياحياً، وليساهم في إعلاء اسم أسوان في سماء الفن.



وقدم محافظ أسوان الشكر للدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، على دعمها اللامحدود لأي فعاليات أو أنشطة ثقافية أو فنية تقام على أرض أسوان الطيبة، وأيضاً لمجلس أمناء المهرجان، وكافة الحاضرين من الفنانين والنقاد والسينمائيين من مختلف دول العالم، موجهاً التحية للحاضرة الغائبة الفنانة الراحلة رجاء الجداوي والتي شاركت في الدورات السابقة للمهرجان.

جدير بالذكر أن سبق وافتتحت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة واللواء أشرف عطية محافظ أسوان، أعمال التطوير والتحديث الشامل لسينما ومسرح الصداقة بتكلفة 12 مليون جنيه.

وجاء ذلك إطار إحداث طفرة غير مسبوقة بتنفيذ عدد من مشروع التطوير والتجديد والتجميل داخل عاصمة الشباب والاقتصاد والثقافة الأفريقية، وفي اليوبيل الذهبي بمناسبة مرور 50 عاماً على إنشاء هذا الصرح السينمائي والفني والترفيهي والمقام على مساحة 1500 م2، وذلك بحضور قيادات الوزارة والمحافظة، بجانب المهندسة نجوى إبراهيم مدير عام سينما ومسرح الصداقة.



من جانبه قدم اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، شكره لوزيرة الثقافة لحرصها ودعمها اللامحدود لكافة الصروح والأنشطة والفعاليات الفنية والثقافية، حيث إن افتتاح سينما ومسرح الصداقة يتواكب مع انطلاق فعاليات مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة في دورته الخامسة.

مهرجان أسوان الدول لأفلام المرأة