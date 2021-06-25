حل أزمة تمريض فارسكور بدمياط

أعلن الدكتور السيد عبد الجواد، وكيل وزارة الصحة بدمياط، انتهاء مشكلة طاقم التمريض بمستشفى فارسكور المركزي بدمياط، واللاتي تم انتدابهن من المستشفى إلى مستشفيات محافظة دمياط، حيث تقرر انتدابهن لمدة 3 أشهر بمستشفى كفر البطيخ المركزي ومستشفى الصدر بدمياط ومستشفى الحميات بدمياط بالتناوب، ويتم احتساب المدة من تاريخ استلام العمل.

كما تقرر التنسيق مع المسئول عن السيارات الموصلة للتمريض المنتدبين لمستشفى كفر البطيخ المركزي لحل أزمة بعد المسافة.

وشنت مديرية الصحة بدمياط، حملة مكبرة للمرور المكثف وإحكام الرقابة على المنشآت الطبية غير الحكومية وضبط المخالف منها؛ حفاظا على الصحة العامة للمواطنين والارتقاء بالخدمات الصحية المقدمة بالقطاع الخاص، بقيادة الدكتور إبراهيم حافظ، مدير إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة، وبالتنسيق مع مسئول المتابعة بالإدارة عمرو محمد وإدارة التفتيش الصيدلى والجودة ومكافحة العدوى بالمديرية.

تمكنت الحملة من المرور والتفتيش على 45 منشأة طبية ما بين مستشفيات ومراكز نساء وتوليد وعيادات فى مختلف التخصصات ومعامل تحاليل طبية ومحال نظارات طبية ومراكز علاج طبيعى، وذلك لمراجعة تراخيص المنشآت الطبية الخاصة، والتأكد من التزامها بتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية للحفاظ على صحة المواطنين، والعمل على تحسين جودة الخدمة الطبية المقدمة بالقطاع الخاص، والذى يعد شريكا أساسيا فى الخدمة، وذلك وفقا للاشتراطات المتعارف عليها، ومن ناحية أخرى التأكد من التزام المنشأت الطبية بالتخلص الآمن من النفايات الطبية الخطرة بطريقة آمنة وسليمة بما يضمن الحفاظ على البيئة.



وخلال هذه الحملة تم غلق وتشميع 11منشأة طبيبة وذلك للعمل بدون ترخيص أو مخالفة شروط الترخيص، كما تم إنذار 4 منشأت طبية لتلافى المخالفات بالمنشأة، وذلك خلال المهلة الممنوحة لهم، كم تم تحرير عدد 2محضر بالمخالفات.

كما أكد السيد الدكتور ابراهيم حافظ مدير ادارة العلاج الحر علي إستمرار الحملات لعدة اسابيع قادمة وذلك لضبط الشارع الطبى. وعن الخدمات الجديدة التى بدأت إدارة العلاج الحر والتراخيص الطبية فى تنفيذها.