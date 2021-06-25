مدكور: الوزارة تعمل على ضم جميع الفئات الأولى بالرعاية لبطاقات التموين

كشف الدكتور عمرو مدكور مستشار وزير التموين والتجارة الداخلية لنظم المعلومات، عن أن زيادة الحد الأدنى للدخل الشهري لاستخراج بطاقات التموين الجديدة فى الشريحة الأولى، تتضمن من يتعاملون مع الهيئة القومية للتأمين والمعاشات، حيث تم رفع الحد الأدنى للمرتبات من 1500 جنيه إلى 2400 جنيه، والمعاشات من 1200 جنيه إلى 1500 جنيه.

وأضاف مستشار وزير التموين والتجارة الداخلية لنظم المعلومات، فى تصريحات اعلامية قبل قليل أن استخراج بطاقة جديدة لأول مرة حد أقصى 4 أفراد ويتم التقدم من خلال مصر الرقمية أو مكاتب التموين أو دعم مصر من خلال رقم القومى.

ولفت مستشار وزير التموين والتجارة الداخلية لنظم المعلومات، إلى أن الفئات الأولى بالرعاية مثل الأرامل والمطلقات والمرأة المعيلة وذوى الهمم والأطفال القصر وفاقدى الوالدين والعمالة الموسمية وعمال التراحيل والحاصلين على تكافل وكرامة الذين يخضعون لوزارة التضامن جارٍ العمل على ضمها للخدمات.

حددت وزارة التموين والتجارة الداخلية 24 فئة مستحقي الدعم التمويني، وذلك بعد أن أصدر وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي المصيلحي قرارا بذلك .

وتضمن القرار بأن يستبدل بنص المادة الأولى من قرار وزير التموين رقم 178 لسنة 2017 للفئات المستحقة للدعم بأن تستخرج بطاقة تموين تخول لصاحبها الحصول على سلع تموينية طبقا للدعم المقرر لكل فرد.

ووضعت الوزارة عدد من الاشتراطات حول إضافة المواليد الجدد للأسر الأولى بالرعاية ببطاقات التموين فى نقاط محددة كما يلى: