مدكور: الوزارة تعمل على ضم جميع الفئات الأولى بالرعاية لبطاقات التموين
كشف الدكتور عمرو مدكور مستشار وزير التموين والتجارة الداخلية لنظم المعلومات، عن أن زيادة الحد الأدنى للدخل الشهري لاستخراج بطاقات التموين الجديدة فى الشريحة الأولى، تتضمن من يتعاملون مع الهيئة القومية للتأمين والمعاشات، حيث تم رفع الحد الأدنى للمرتبات من 1500 جنيه إلى 2400 جنيه، والمعاشات من 1200 جنيه إلى 1500 جنيه.
وأضاف مستشار وزير التموين والتجارة الداخلية لنظم المعلومات، فى تصريحات اعلامية قبل قليل أن استخراج بطاقة جديدة لأول مرة حد أقصى 4 أفراد ويتم التقدم من خلال مصر الرقمية أو مكاتب التموين أو دعم مصر من خلال رقم القومى.
ولفت مستشار وزير التموين والتجارة الداخلية لنظم المعلومات، إلى أن الفئات الأولى بالرعاية مثل الأرامل والمطلقات والمرأة المعيلة وذوى الهمم والأطفال القصر وفاقدى الوالدين والعمالة الموسمية وعمال التراحيل والحاصلين على تكافل وكرامة الذين يخضعون لوزارة التضامن جارٍ العمل على ضمها للخدمات.
حددت وزارة التموين والتجارة الداخلية 24 فئة مستحقي الدعم التمويني، وذلك بعد أن أصدر وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي المصيلحي قرارا بذلك .
وتضمن القرار بأن يستبدل بنص المادة الأولى من قرار وزير التموين رقم 178 لسنة 2017 للفئات المستحقة للدعم بأن تستخرج بطاقة تموين تخول لصاحبها الحصول على سلع تموينية طبقا للدعم المقرر لكل فرد.
ووضعت الوزارة عدد من الاشتراطات حول إضافة المواليد الجدد للأسر الأولى بالرعاية ببطاقات التموين فى نقاط محددة كما يلى:
- إضافة المواليد الجديدة للفئات الأولى بالرعاية، وهم لمن لا يزيد دخله الشهرى عن 1500 جنيه أو معاشه عن 1200 جنيه حاليا.
- إضافة المواليد الجديدة لمن يبلغ عمره عامين فأكثر، وللفئات ذات الدخل المنخفض والأولى بالرعاية.
- إضافة المواليد تكون بحد أقصى 4 أفراد للبطاقة منهم زوج وزوجة وعدد 2 من الأبناء.
- الأسرة المسجل لها 3 أفراد على البطاقة سيحق لها إضافة أحد أبنائها شريطة أن تكون الأسرة من الأولى بالرعاية.
نفس الأمر لو البطاقة مسجل لديها فردين يحق لها أن تضيف عدد 2 من الأبناء.
- يتم تفعيل إضافة الزوجة المحرومة من الدعم وهى غير المقيدة على أى بطاقة تموين بأن يحق لزوجها بإضافتها إلى بطاقته بنفس شروط إضافة المواليد الجديدة.
- مع بداية شهر يوليو المقبل سيتم رفع الحد الأدنى فى إضافة المواليد الجديدة.
- استخراج بطاقة جديدة لمن لديه دخل شهرى حتى 2400 جنيه، أو المعاشات حتى 1500 جنيه.