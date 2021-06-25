«قلل المضادات الحيوية».. 4 نصائح لتعزيز صحة الأمعاء

تلعب صحة الأمعاء دورًا حيويًا في جسم الإنسان، حيث تتم معالجة الطعام الذي نأكله من خلال الجهاز الهضمى، بحيث يمكن امتصاص العناصر الغذائية التي يمكن أن تحمينا من المشاكل الصحية وطرد السموم.

ولكن مع عاداتنا الغذائية السيئة، يحدث إختلال دائم في أمعائنا، الأمر الذى قد يتسبب بشكل كبير في زيادة فرص الإصابة يالكثير من الأمراض والمشكلات الصحية.

فى السطور التالية قدم الأطباء بموقع "هيلث لاين" الطبى، عدد من النصائح الطبية التي تساهم في إعادة ضبط الأمعاء وتعزيز صحة الجهاز الهضمي.

قلل من تناول المضادات الحيوية:

استخدام المضادات الحيوية لعلاج الأمراض البسيطة مثل نزلات البرد والإنفلونزا يمكن أن يضر أكثر مما ينفع، حيث يشار إلى تلك التي تم وصفها من قبل العيادات الخاصة بك على أنها مضادات حيوية واسعة الطيف والتي يمكن أن تقضي على البكتيريا الجيدة والسيئة، وهذا يجعلك أكثر عرضة للأمراض.

تناول المزيد من الأطعمة المخمرة:

هناك طريقة أخرى للمساعدة في إنعاش صحة أمعائك وهي إضافة الأطعمة المخمرة إلى نظامك الغذائي اليومي، لأن الأطعمة المخمرة يمكنها توصيل "البروبيوتيك" إلى نظامك مما يساعد على تقليل كمية البكتيريا السيئة الموجودة في أمعائك.

وتحتاج أمعائك إلى بكتيريا جيدة حتى يعمل الهضم بنسبة 100٪. حيث يمكن أن تساعدك الأطعمة مثل "الكيمتشي ومخلل الملفوف والكفير "على تحسين عملية الهضم التي سيكون لها تأثير إيجابي على صحتك العامة.

تخلص من الأطعمة السامة:

لن تخطئ أبدًا في التخلي عن الأطعمة التي تحتوي على عناصر سامة أو تجنبها، ومن بين هذه الأطعمة الكحول والأطعمة المصنعة والكافيين والحبوب والسكر المكرر والزيوت التقليدية المرتفعة وزيوت البذور.

تحتوي هذه الأنواع من الأطعمة على مواد سامة يمكن أن تسبب تهيجًا والتهابًا في المعده، لذا عليك إستبدالها بالخضروات والفاكهة.

مكملات الإنزيمات:

يوصى بشدة بمكملات الإنزيمات المتعددة لأولئك الذين يرغبون في تحسين صحة الأمعاء، حيث يمكن أن تساعد الإنزيمات المتعددة في الهضم بحيث يمكن تكسير الأطعمة التي نتناولها من أجل امتصاص العناصر الغذائية.