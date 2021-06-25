جامعة دمياط تعلن عن حاجتها لوظيفة مدير عام الإدارة القانونية

تُعلن الإدارة العامة لجامعة دمياط عن حاجتها لشغل وظيفة مدير عام الإدارة القانونية (المستوى الوظيفي مدير عام) بمجموعة الوظائف القيادية بالجامعة ، وتقدم الطلبات باسم الدكتورالسيد دعدور ، رئيس الجامعة، وذلك لمدة شهر اعتبارًا من 23-6-2021 وحتى 22-7-2021.



,استقبل اليوم الخميس، الدكتور السيد محمد دعدور رئيس جامعة دمياط، الدكتور محمد حسين المحرصاوي رئيس جامعة الأزهر والوفد المرافق له وذلك خلال زيارة رسمية لجامعة دمياط والتي تأتي في إطار توطيد أوجه التعاون المختلفة بين جامعة دمياط وجامعة الأزهر الشامخة، وترسيخًا للتقاليد الاجتماعية الأصيلة بتبادل زيارات رؤساء الجامعات.

وفي بداية اللقاء، رحَّب الدكتور السيد محمد دعدور بفضيلة الدكتور محمد حسين المحرصاوي والوفد المرافق لفضيلته مؤكدًا أن جامعة دمياط تشرفت بهذه الزيارة الأولى من نوعها متمنيًا ألَّا تكون الأخيرة لما لها من جليل الأثر على المستوى الأكاديمي والاجتماعي والتنويري والتي تعمل على تعزيز الدور المجتمعي لكل من جامعة دمياط وجامعة الأزهر.

وتناول اللقاء الذي يأتي ضمن الزيارات الرسمية المتبادلة بين الجامعتين تعزيز سبل التعاون المشترك وعلى رأسها تفعيل بروتوكول التعاون المبرم بشأن تدريب طلاب كلية الطب بالجامعة بمستشفى الأزهر الجامعي بمدينة دمياط الجديدة إلى حين الانتهاء من إنشاء مستشفى كلية الطب بالجامعة المخصص لها مساحة 27 فدان بالحي الرابع والجاري العمل بها وبدأت في وقت سابق أعمال الجسات لها، والذي تم أيضًا تخصيص مبلغ 100 مليون جنيه لها ضمن الخطة الاستثمارية للجامعة للعام المالي 2021-2022.

وأكد الدكتور محمد حسين المحرصاوي حرص جامعة الأزهر على وضع جميع إمكانيات جامعة الأزهر بكلياتها ووحداتها المختلفة لخدمة جامعة دمياط، كما عرض عقد دورات وندوات تثقيفية الفترة القادمة بجامعة دمياط والتي من شأنها التعريف وثقيف شباب الجامعة بالقضايا المعاصرة، الأمر الذي بدوره لاقى قبول الدكتور السيد محمد دعدور الذي أكد أن جامعة دمياط لن تجد لعقد تلك الدورات والندوات أفضل من جامعة الأزهر بقاماتها العلمية والدينية الشامخة وباعتبارها المؤسسة الدينية العلمية الإسلامية العالمية الأكبر في العالم وأقدم جامعات العالم.

واشتمل الوفد المرافق الدكتور محمد حسن المحرصاوي كل من محمد أبو زيد الأمير نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه البحري، ومحمود صديق نائب رئيس جامعة الأزهر للدراسات العليا والمشرف العام على المستشفيات، ومحمد فكري نائب رئيس جامعة الأزهر فرع البنات، والعدل أحمد القاضي مدير مركز الاستشارات الهندسية بجامعة الأزهر، وعبده إبراهيم عميد كلية اللغة العربية بالقاهرة، وغانم السعيد عميد كلية الإعلام جامعة الأزهر بالقاهرة، ومحمود فاروق ميدان عميد كلية طب بنين بدمياط، وراشد محمد راشد عميد كلية طب بنات بدمياط، وعصام طمان وكيل كلية طب بنين دمياط للدراسات العليا والبحوث، وفتحي سلامة وكيل كلية طب بنين دمياط لشئون التعليم والطلاب، ومحمد عبد العال وكيل كلية طب بنات دمياط لشئون التعليم والطلاب.

وفي نهاية اللقاء، تبادل الدكتور السيد محمد دعدور والدكتور محمد حسين المحرصاوي الدروع التذكارية بمناسبة هذه الزيارة، كما تم التقاط عدد من الصور التذكارية بأروقة جامعة دمياط.