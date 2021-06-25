الجمعة 25 يونيو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

لايف ستايل

7 طرق لتحسين حالتك النفسية دون الذهاب للطبيب

الحالة النفسية
الحالة النفسية

يمكن أن يتغير مزاجنا اعتمادًا على عوامل مختلفة مثل البيئة والعمر والمزاج والتوتر الناجم عن ضغوط العمل والأدوية.

وهناك عدد من الطرق الفعالة التي تساهم بشكل كبير في تحسين الحالة المزاجية، يرصدها خبراء علم النفس بموقع " healthybuilderz" الطبي.

«انظر إلى الجانب المشرق من الحياة»

يمكن للتركيز على السلبيات أن يجعلك تشعر بالاكتئاب، الأمر الذي قد يؤثر على إدراكك العقلي للحياة نفسها، ومن خلال النظر إلى الجانب الإيجابي لأي موقف ، ستتمكن من تدريب عقلك ومزاجك ليكونا أكثر سعادة.

«التنزه خارج المنزل»

هناك طريقة أخرى لتحسين حالتك المزاجية وهي أن تحيط نفسك بمجد الطبيعة، حيث يمكن أن تساهم الطبيعة فى تحسين الحالة المزاجية، بالإضافة الى تقليل نسبة التوتر والقلق الناجد عن ضغوط الحياة اليومية.

«خذ حماما ساخنا»

إذا كنت تشعر بالضيق خاصة بعد يوم مرهق في العمل، انغمس في حمام دافئ، حيث يمكن أن تساعد درجة الحرارة الدافئة في الواقع على تخفيف التوتر والذي يساهم في النهاية الى تحسين الحالة النفسية.

«احصل على مزيد من ضوء الشمس»

افتح الستائر والنوافذ ودع أشعة شمس الصباح تدخل الى غرفتك، حيث يمكن أن يكون للشعور بالنسيم وإشراق مساحتك تأثير إيجابي على مزاجك.

«تحدث إلى شخص لديه نظرة إيجابية في الحياة»

يمكن للتحدث مع شخص ذو نظره إيجابية فى الحياه، أن يحسن من حالتك المزاجيه، بالإضافة الى تقليل التوتر والقلق الناجم عن ضغوط العمل.

«استمع إلى الموسيقى»

هناك حيلة أخرى لتحسين حالتك المزاجية وهي تشغيل بعض الموسيقى، كل ما عليك هو اختيار الأغاني التي تناسب حالتك المزاجية.

«الحصول على قسط كاف من النوم»

لا تقلل من أهمية النوم الجيد ليلاً عندما يتعلق الأمر بتحسين مزاجك، فالنوم يساهم في التخلص من المشاعر السلبيه الامر الذي يعود بالنفع على حالتك المزاجية.

الحالة النفقسية التوتر الاكتئاب شاور طرق لتقليل التوتر تحسين الحالة المزاجية تخفيف التوتر تقليل التوتر

رئيس التحرير

وائل لطفي

نظرة أوروبية على أزمة السد

الأكثر قراءة

بثغرة فى عقده.. الزمالك يخطف عمرو جمال نجم الأهلى

وقف بعرض الطريق.. القبض على «سائق أتوبيس الاستروكس» بالسلام

القبض على نجم «بلية ودماغه العالية» بتهمة الاتجار فى الهيروين

لحظة ضبط علاء حسانين «نائب الجن» بتهمة التنقيب عن الآثار (فيديو)

تهرّب مروان محسن.. مكالمة «بيبو وعبدالحفيظ» تحسم مستقبل نجم الأهلى

بعد القبض عليه.. أبرز 10 معلومات عن «نائب الجن والعفاريت»

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد فوزي

هيدي كرم و«حراس الفضيلة»

د. محمد عفيفي

يونيو فى تاريخنا

ماجد حبته

انتصار الليبيين فى برلين

ماجد حبته

الديمقراطية على الطريقة الإثيوبية

خالد عكاشة

معضلة المرتزقة على الأراضى الليبية

مؤمن المحمدي

القمة رقم كام؟

لواء. محسن الفحام

السلفية بين الانحسار والانحدار

مدحت بشاى

30 يونيو والحضور الوطني القبطي

صور

أول صور للقطع الأثرية التى استردتها مصر من فرنسا

أول صور من موقع حريق مبنى أرشيف مجلس الدولة

حملة لضبط مخالفى ارتداء الكمامة داخل مترو الأنفاق (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

مخاوف من «مواجهات المسيرات».. وجيش الاحتلال يبحث التهدئة على حدود غزة

عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى واعتقال 11 فلسطينيًا في الضفة

رئيس هندوراس يصل إلى إسرائيل لافتتاح سفارة بلاده فى القدس