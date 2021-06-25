7 طرق لتحسين حالتك النفسية دون الذهاب للطبيب

يمكن أن يتغير مزاجنا اعتمادًا على عوامل مختلفة مثل البيئة والعمر والمزاج والتوتر الناجم عن ضغوط العمل والأدوية.

وهناك عدد من الطرق الفعالة التي تساهم بشكل كبير في تحسين الحالة المزاجية، يرصدها خبراء علم النفس بموقع " healthybuilderz" الطبي.

«انظر إلى الجانب المشرق من الحياة»

يمكن للتركيز على السلبيات أن يجعلك تشعر بالاكتئاب، الأمر الذي قد يؤثر على إدراكك العقلي للحياة نفسها، ومن خلال النظر إلى الجانب الإيجابي لأي موقف ، ستتمكن من تدريب عقلك ومزاجك ليكونا أكثر سعادة.

«التنزه خارج المنزل»

هناك طريقة أخرى لتحسين حالتك المزاجية وهي أن تحيط نفسك بمجد الطبيعة، حيث يمكن أن تساهم الطبيعة فى تحسين الحالة المزاجية، بالإضافة الى تقليل نسبة التوتر والقلق الناجد عن ضغوط الحياة اليومية.

«خذ حماما ساخنا»

إذا كنت تشعر بالضيق خاصة بعد يوم مرهق في العمل، انغمس في حمام دافئ، حيث يمكن أن تساعد درجة الحرارة الدافئة في الواقع على تخفيف التوتر والذي يساهم في النهاية الى تحسين الحالة النفسية.

«احصل على مزيد من ضوء الشمس»

افتح الستائر والنوافذ ودع أشعة شمس الصباح تدخل الى غرفتك، حيث يمكن أن يكون للشعور بالنسيم وإشراق مساحتك تأثير إيجابي على مزاجك.

«تحدث إلى شخص لديه نظرة إيجابية في الحياة»

يمكن للتحدث مع شخص ذو نظره إيجابية فى الحياه، أن يحسن من حالتك المزاجيه، بالإضافة الى تقليل التوتر والقلق الناجم عن ضغوط العمل.

«استمع إلى الموسيقى»

هناك حيلة أخرى لتحسين حالتك المزاجية وهي تشغيل بعض الموسيقى، كل ما عليك هو اختيار الأغاني التي تناسب حالتك المزاجية.

«الحصول على قسط كاف من النوم»

لا تقلل من أهمية النوم الجيد ليلاً عندما يتعلق الأمر بتحسين مزاجك، فالنوم يساهم في التخلص من المشاعر السلبيه الامر الذي يعود بالنفع على حالتك المزاجية.