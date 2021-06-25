الجمعة 25 يونيو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

«المصدرين المصريين»: تعاون مع غانا لزيادة صادرات مصر من مواد البناء

مواد البناء
مواد البناء

أكدت جمعية المصدرين المصريين، أن هذا العام استطاعت الجمعية من خلاله عمل إنجازات كثيرة، أبرزها كان زيادة ترويج الصادرات المصرية في غانا لقطاع مواد البناء والتشييد حيث تم توقيع عدد من التعاقدات.

وأضافت الجمعية عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" أنه تم توقيع بروتوكول تعاون مع إحدى الشركات الغانية العاملة في قطاع مواد البناء بإجمالي 12 حاوية بأكثر من 300 طن، مؤكدة أنها ساعدت الجانب الغاني في الوصول إلى المصنع المصري عن طريق مسح دقيق للسوق المصري والاختيار من بين قاعدة العملاء والأعضاء لدى الجمعية والذي يتوافر به الشروط التصديرية والمطابق للمواصفات الملائمة للسوق الغاني.

وفي سياق منفصل، أكدت الجمعية ان الحكومة المصرية هدفها رفع الصادرات المصرية إلى 100 مليار دولار خلال الفترة المقبلة، لافتة إلى أن لديها خطة أيضاً لزيادة ورفع الصادرات تزامنًا مع خطة الحكومة. 

وأضاف إسلام إدريس رئيس قطاع التسويق والاتصالات بالجمعية، أن الجمعية حريصة على التعاون مع وزارة التجارة والصناعة المصرية للإطلاع على أهم الاتفاقيات التجارية بين مصر والدول الأخرى، مؤكدًا أنه يتم عقد الاجتماعات والندوات مع الصناع والمستثمرين بالإضافة إلى توقيع البروتوكولات للعمل علي زيادة الصادرات.

وأشار مدير قطاع التسويق بجمعية المصدرين المصريين، إلى أهمية اتفاقية الميركسور الموقعة بين مصر ودول الميركسور، مؤكدًا أن صادرات مصر إلى البرازيل بلغت نسبة كبيرة، مطالبًا باستغلال اتفاقية الميركسور في زيادة حجم الصادرات المصرية، لافتًا إلى أن الجمعية تركز على التعاون مع دول الميركسور وهم الأرجنتين والبرازيل، والأوروجواي وباراجواي، في زيادة الصادرات خلال الفترة المقبلة، وخاصة قطاع الصناعات الغذائية، الزراعية، الآلات والمعدات، مواد البناء، منتجات الأدوية بالإضافة إلى المنسوجات والمنتجات الجلدية، والهدف من الاتفاقية الاستفادة من الخفض الجمركي للمنتجات وصولا إلى التحرر الجمركي في 2026 تقريبا.  

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