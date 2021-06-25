تعرض لحادث.. طالب يناشد «التعليم» باستكمال امتحاناته في لجنة خاصة بالمنزل

ناشد عمر فرج طالب بالصف الثالث الثانوي التجاري تعليم فني، ويخضع لاختبارات الآن بالمدارس، وزارة التربية والتعليم لعمل لجنة خاصة له في منزله، نظرا لتعرضه لحادث آليم.

وقال عمر فرج إنه يعاني من مرض العظام الزجاجية وأثناء عودته من الدرس سقط من على الكرسي المتحرك الذي يستخدمه، موضحا أن امتحاناته مستمرة حتى يوم الخميس.

وقال في استغاثته لـ«الدستور»: «أصيبت بخلع في الكتف وكسر في رجلي اليمين ولن أستطيع الحركة نهائيا، والطبيب منعني من الحركة لمدة شهرين، ولن استطيع الذهاب إلى الامتحانات وكل ما أطلبه هو عمل لجنة خاصة لي بمنزلي».

عمر فرج

عمر فرج