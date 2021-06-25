الإحصاء: انكماش واردات مصر من ألمانيا لـ970.6 مليون دولار خلال 3 أشهر

أظهرت أحدث تقارير الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، انكماش واردات مصر من ألمانيا إلى حدود 970.6 مليون دولار خلال الربع الأول من عام 2021 مقابل 1.038 مليار دولار خلال الربع المناظر من العام السابق عليه، بانخفاض قدره 68.1 مليون دولار خلال عام بنسبة 6.6%.

ولفت تقرير الإحصاء، إلى أن سيارات وجرارات ودراجات وأجزاؤها جاءت فى المرتبة الأولى بين واردات مصر من ألمانيا بقيمة قدرها 277.1 مليون دولار خلال الربع الأول من عام 2021 مقابل 313.8 مليون دولار خلال الربع المناظر من العام السابق عليه، بانخفاض 36.6 مليون دولار خلال عام بنسبة 11.7%، يليها واردات مراجل وآلات بقيمة 197.1 مليون دولار خلال الربع الأول من عام 2021 مقابل 175.7 مليون دولار خلال الربع المناظر من العام السابق عليه، بزيادة قدرها 21.3 مليون دولار بنسبة 12.2% خلال عام.

وأضاف جهاز الإحصاء، أن واردات مصر من منتجات صيدلة بلغت 104.7 مليون دولار خلال الربع الأول من عام 2021 مقابل 103.4 مليون دولار خلال الربع المناظر من العام السابق عليه، بزيادة قدرها 1.2 مليون دولار بنسبة 1.2%، وواردات لدائن ومصنوعاتها 51.5 مليون دولار مقابل 58.6 مليون دولار، وآلات وأجهزة كهربائية بقيمة 52.6 مليون دولار مقابل 68.4 مليون دولار خلال فترة المقارنة ذاتها.

كان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، قد أعلن انخفاض قيمة العجز فى الميزان التجاري إلى 2.69 مليار دولار خلال شهر مارس 2021 مقابل 3.59 مليار دولار لنفـس الشهر مـن العام السابـق بنسبة انخفاض قدرها 25.2 ٪.

ولفت جهاز التعبئة والإحصاء، إلى ارتفاع قيمـة الصادرات بنسبـة 43.5 ٪ حيـث بلغت 3.41 مليار دولار خـلال شهــر مارس 2021 مقابل 2.38 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق، ويرجع ذلك إلى إرتفاع قيمة صادرات بعض السـلع، وأهمها (أدوية ومحضرات صيدلة بنسبة 54.2 ٪ ،ملابس جاهزة بنسبة 49.3 ٪، عجائن ومحضرات غذائية متنوعة بنسبة 18.4٪ ، بطاطس بنسبة 1.1 ٪).

بينما انخفضت قيمة صـادرات بعض السلع خــلال شهر مارس 2021، مقابل مثيلتها لنفس الشهر من العام السابق وأهمها (البرتقال بنسبه 72.4 ٪ ، فواكه طازجه بنسبة 71.4 % ، اسمده بنسبة 40.5 ٪ ، منتجات البان بنسبة 1.7 ٪).