الإثنين 28 يونيو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ السويس يكشف سبب تأخر تسليم ممشى بورتوفيق

ممشى بورتوفيق
ممشى بورتوفيق

كشف محافظ السويس لواء عبد المجيد صقر، سبب تأخر انتهاء العمل بالممشى الجديد بمنطقة بورتوفيق، مشيرا إلى أن المحافظة لن تتسلم أي مشروع الا بعد التأكد من مطابقته للمواصفات وفقا للشروط المسبقة.

وقال محافظ السويس في تصريح لـ "الدستور"، أنه كان من المفترض تسلم الممشى في وقت سابق ، ولكن الأعمال لم تتم على الوجه الأكمل حتى الآن، موضحا أن كل يوم تأخير يكون على نفقة المقاول، وقال : "  جنيه السويس جنيه عزيز.. مش هندفع جنيه الا في الحاجة اللي تستاهل، مضيفا أنه تم إلزام الشركة المنفذة بالعمل من ول وجديد ببعض المناطق في الممشى".

تفاصيل تطوير طريق بورتوفيق

وكان محافظ السويس قد تفقد في وقت سابق أعمال التطوير بطريق بورتوفيق والتي تشمل الممشى والكورنيش حتي شاليهات بورتوفيق،  ومضمار الدراجات على خليج السويس وملاهي وحديقة الأطفال ومنطقة خدمات ومحلات جديدة وساحة انتظار للسيارات، مؤكدا علي الشركة المنفذة سرعة عمل الدراسة والمخطط العام حتي يعود الشكل الجمالي للمنطقة.

وأكد المحافظ أن السويس محافظة جميلة بطبيعتها، وأن شعب السويس يستحق كل تقدير وتكريم، قائلا انه من الواجب علينا بذل كل الجهود لإعادتها مرة أخرى لشكلها الجمالي وتطوير المرافق العامة وتقديم كل الخدمات لهذا الشعب البطل.

وكلف "صقر" السكرتير العام لمحافظة السويس خالد سعداوي،  بمتابعة أعمال التطوير التي تجري بمناطق مختلفة من المحافظة، والذي منطقة بورتوفيق المطلة على خليج السويس، لمتابعة أعمال تطوير ممشى بورتوفيق بداية من كورنيش السويس الجديد حتي شاليهات المحافظة.

وأكد السكرتير العام لمحافظة السويس، على زيادة معدلات التنفيذ لأنهاء أعمال التطوير لتضاف منطقة جمالية لخدمة شعب السويس تنفيذًا لتوجيهات السيد المحافظ.

وتابع السكرتير العام أعمال الانشاءات بالشاطئ العام الجديد، والذي يضم منطقة خدمات وألعاب ترفيهية وشاليهات اليوم الواحد. 

السويس بورتوفيق ممشى تسليم المحافظ

رئيس التحرير

وائل لطفي

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