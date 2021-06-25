«المصطلحات الأدبية والنقدية».. كتاب جديد للناقد أسامة البحيرى

صدر حديثا عن دار النابغة للنشر والتوزيع كتاب "المصطلحات النقدية والأدبية " للكاتب والأكاديمي أسامة البحيري ، ويأتي الكتاب في 325 صفحة من القطع المتوسط.

وقال الكاتب والناقد أسامة البحيري: "إن كتاب المصطلحات النقدية والأدبية بمثابة هديتي للطلاب والباحثين والدارسين للنظرية الأدبية والمناهج النقدية والمذاهب الأدبية والنظريات البلاغية والأنواع الأدبية".

وأضاف "البحيري"، في تصريح لـ"الدستور": "يجمع الكتاب كل ما يهم الباحثين من المصطلحات الأدبية والنقدية القديمة والحداثية في أصولها الغربية وترجماتها العربية، ويقدم لهم نبذة مختصرة عن أصل كل مصطلح، والفلسفة التي قام عليها، وتأثيره وتطوره في النظرية الأدبية، وترجماته العربية، وتأثيره في الاتجاهات النقدية العربية، ويوفر عليهم عناء البحث في كثير من معاجم المصطلحات الأدبية والنقدية القديمة والجديدة".

ويأتي على غلاف الكتاب: "هذا كتاب تعليمي مفيد، يسد نقصا كبيرا في مجال المصطلحات الأدبية والنقدية، جاءت فكرته من رحم المعاناة الطويلة في البحث والقراءة في معاجم المصطلحات الأدبية والنقدية العربية والأجنبية والمترجمة، فالمعاجم القديمة ركزت على المذاهب الأدبية والمناهج النقدية والأنواع الأدبية القديمة، ولم تذكر المصطلحات الحداثية التي لم تكن مطروحة للبحث والدراسة في وقتها.

واهتمت معاجم المصطلحات الأدبية والنقدية الجديدة بالمناهج النقدية والنظريات البلاغية الحداثية، وأهملت ذكر المذاهب والمناهج النقدية والأنواع الأدبية القديمة.

ويطمح هذا الكتاب في تدارك هذا الأمر، فيجمع مصطلحات المذاهب الأدبية والمناهج النقدية القديمة والحداثية ، والأنواع الأدبية القديمة والحداثية ، ليقف القارئ والباحث على ما يطلبه ويهمه من المصطلحات الأدبية والنقدية القديمة والجديدة في أصولها الغربية وترجماتها العربية.

جدير بالإشارة أن هذا الكتاب "المصطلحات النقدية والأدبية " يأتي بعد مسيرة علمية حافلة نشر خلالها الكاتب والاأاديمي أسامة البحيري أكثر من عشرين كتابا في الأدب والنقد والبلاغة وتحقيق التراث العربي.

أبرز هذه الكتب، هي: "تجليات الحداثة في الرواية العربية المعاصرة، والإبحار في الذاكرة العربية، ودراسات أسلوبية في الشعر العربي، وتراثنا البلاغي والمناهج الحداثية، ومقارنت في السرد العربي، وقصيدة المديح النبوي، والعولمة والأدب العربي المعاصر، وموسوعة تيسير البلاغة العربية، وتحقيق كتب الكناية والتعريض للثعالبي، وبرد الأكباد للثعالبي، وسجع المنثور للثعالبي، وزهر الربيع في المثل البديع للنواج".