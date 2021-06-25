«طاسة الجبنة بالاستربس والبطاطس» على طريقة فاطمة أبو حاتي

فى ظل انتشار فيروس كورونا، اتجهت الكثير من البيوت المصرية إلى إعداد وجباتهم فى المنزل، بعيدا عن وجبات المطاعم، خوفا من تفشي فيروس كورونا، ولهذا نستعرض فى السطور التالية، طاسة البطاطس بالاستربس، على طريقة شيف فاطمة أبو حاتي.





المقادير



بطاطس محمرة

دجاج ستربس محمر

فلفل هالبينو

صوص الجبنة

(للوجة)

كوب جبنة شيدر

كيلو جبنة موتزاريلا



طريقة تحضير طاسة البطاطس بالاستربس



-نحضر طاسه ثم نضع بها البطاطس المحمرة وقطع دجاج الاستربس فوقهم.

-ثم نضيف شرائح من فلفل الهالبينو واخيرا صوص الجبنة وعلى الوجه مكس من الجبنة الشيدر والجبنة الموتزاريلا.



- ثم تدخل الفرن الى أن ينصهر الجبن وتأخذ لون ذهبي وتقدم على سفرتك.







فوائد الدجاج:



يحتوى الدجاج على مجموعة متنوعة من العناصر الغذائية الهامة ، بما في ذلك البروتين والنياسين والسيلينيوم والفوسفور، ووفقا لموقع "healthline" الطبي، فإن الحصة الواحدة منه، (85 جرام) من صدور الدجاج تحتوى على التالي:



السعرات الحرارية: 122



البروتين: 24 جرام



الدهون: 3 جرام



الكربوهيدرات: 0 جرام



النياسين: 51٪ من القيمة اليومية (DV)



السيلينيوم: 36٪ من الاحتياج اليومي



الفوسفور: 17٪ من القيمة اليومية



فيتامين ب 6: 16٪ من القيمة اليومية



فيتامين ب 12: 10٪ من القيمة اليومية



الريبوفلافين: 9٪ من القيمة اليومية



الزنك: 7٪ من القيمة اليومية



الثيامين: 6٪ من القيمة اليومية



البوتاسيوم: 5٪ من القيمة اليومية



النحاس: 4٪ من القيمة اليومية



ويعد الدجاج مصدرا هاما البروتين، على وجه الخصوص، لأنه ضروري لبناء وإصلاح أنسجتك والحفاظ على كتلة العضلات، وفي الوقت نفسه، يعتبر السيلينيوم معدنًا نادرًا ضروريًا لوظيفة المناعة السليمة وصحة الغدة الدرقية والخصوبة.



أيضا يعد الدجاج غني أيضًا بفيتامينات ب مثل النياسين وفيتامينات B6 و B12، والتي تلعب دورًا رئيسيًا في إنتاج الطاقة وتخليق الحمض النووي وصحة الدماغ.

