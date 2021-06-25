«المصرية اللبنانية» تطرح 33 كتابًا جديدًا في معرض القاهرة للكتاب

تطرح الدار المصرية اللبنانية 33 كتابًا جديدًا خلال الدورة 52 من معرض القاهرة الدولي للكتاب، والتي تنطلق في الفترة من 30 يونيو الجاري وتستمر حتى 15 يوليو المقبل.

وقال الناشر محمد رشاد رئيس مجلس إدارة المصرية اللبنانية: "تلبي الإصدارات الجديدة ، حاجات القراء وتعكس التنوع الكبير في اتجاهات القراءة ، وتجمع بين مختلف أجيال الإبداع الفكري والأدبي".

وتضم الإصدارات الجديدة 8 أعمال روائية جديدة لمؤلفين متميزين، يظهرون تنوع المشهد الروائي في مصر، وهم: هشام الخشن بروايته الجديدة " بالحبر الأزرق" وعزت القمحاوي بروايته "غربة المنازل" ونور عبد المجيد وبروايتها "أنين الدمى " وزينب عفيفي وروايتها "معك تكتمل صورتي " ولوتس عبد الكريم وروايتها "الجنة المفقودة" ورواية "شفرات القيامة " للكاتب تامر شيخون " وأخيرًا حسام العادلي بروايته "نجع بريطانيا العظمى".

وتراهن الدار المصرية اللبنانية خلال الدورة الجديدة لمعرض القاهرة الدولي للكتاب على الدفع بفن القصة القصيرة، ليستعيد مكانته في سوق النشر العربي، وتطرح الدار مجموعتين قصصيتين الأولى تحت عنوان "قميص لتغليف الهدايا " وهي للكاتب أحمد القرملاوي في إطلالة جديدة على القراء الذين تابعوا إنتاجه الروائي المتميز، والثانية هي " البشر والسحالي " للكاتب حسن عبد الموجود الذي حاز العام الماضي جائزة يوسف إدريس للقصة القصيره والتي يمنحها المجلس الأعلى للثقافة لأفضل مجموعة قصصية وتأتي المجموعة الجديدة مصحوبة برسوم للفنان عمرو الكفراوي

وتعزز الدار هذا الرهان بكتاب جديد عن " متعة القص" يواصل فيه الناقد الكبير الدكتور جابر عصفور تأملاته النقدية حول السرد القصصي المعاصر .

كما تصدر الدار طبعة جديدة منقحة ومزيدة من كتاب "سرقات مشروعة" للروائي أشرف العشماوي يبرز وجهًا جديدًا للمؤلف اللامع ، يجمع بين قدراته السردية المشوقة وخبراته القانونية الممتدة لعقود في السلك القضائي، في جهد توثيقي متميز يكشف جهود الدولة في استعادة الآثار المصرية التي تم نهبها لعدة عقود ، والكتاب حافل بالصور والمعلومات القانونية الموثقة والمثيرة .

وبالمثل يظهر كتاب "في بيوت الحبايب" للصحفية زينب عبد اللاه وجوهًا أخرى في سير لمشاهير وأعلام صاغوا الوجدان المصري طوال سنوات وهو كتاب توثيقي واستقصائي مكتوب بحبر القلب.

ويضم الكاتب المعروف خالد منتصر لقائمة كتاب الدار بكتاب جديد تحت عنوان " يوميات تنويرية " يبرز أفكار المؤلف ومعاركه من أجل الدفاع عن الدولة المدنية في مصر .

وتنشر الدار كتابًا في أدب الرحلات للكاتبة الإماراتية المعروفة عائشة سلطان تحت عنوان " هوامش في المدن والسفر والرحيل " يبرز تجاربها في التجوال في أغلب مدن العالم ويتسم بلغة فريدة وحساسية استثنائية .

وتواصل المصرية اللبنانية نجاحها في العمل على تقديم أعمال الكاتب الراحل إحسان عبد القدوس للأجيال الجديدة من القراء وتصدر طبعة جديدة من مجموعته القصصية الرائعة " دمي ودموعي وإبتسامتي " ومن روايته "لا تتركوني هنا وحدي".

وتستأنف الدار نشر الأعمال المترجمة مع رواية جديدة مترجمة عن اللغة الإسبانية أنجزتها الدكتورة عبير عبد الحافظ وصدرت تحت عنوان: "اللعبة الغاضبة " كما أنجز الكاتب أحمد القرملاوي ترجمة لكتاب ديديه بلوند بعنوان كافيهات ".

وتعزز "المصرية اللبنانية" حضورها في مجال كتب الأطفال بطرح عمل جديد للكاتب الكبير محمد المنسي قنديل تحت عنوان " رحلة في ألوان الطيف " كما تصدر عملًا بعنوان "نظرة " للكاتب محمد فتحي تصاحبه رسوم الفنان المتميز وليد طاهر.

وتواصل الدار نشر سلسلة مغامرات جديدة لتوم ايستون وترجمة ولاء كمال وتطرح 4 عناوين جديدة برسوم متميزة

يوميات تنويرية copy

هوامش فى المدن والسفر والرحيل

معك تكتمل صورتي

قميص لتغليف الهدايا copy

فى بيوت الحبايب

غربة المنازل copy

شفرات القيامة copy

صاحب السر 2

سرقات مشروعة 4

رحلة في ألوان الطيف

بالحبر الازرق copy

اللعبة-الغاضبة

الصورة النمطية وتضليل الراى العام

الجنة المفقودة

التعليم والتنمية المستدامة بدول الخليج العربي