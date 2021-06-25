التخطيط: 3.2 مليار جنيه لمشروعات استكشافات بترولية بالبحر الأحمر

كشفت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، عن تنفيذ 10 مشروعات فى قطاع البترول والغاز الطبيعى بمحافظة البحر الأحمر بتكلفة قدرها 3.2 مليار جنيه، فى إطار الخطة الاستثمارية للعام الماى الحالى 2020-2021.

وأضافت وزارة التخطيط، وفقًا لتقرير صادر عن الوزارة حصلت عليه "الدستور"، أن الخطة الاستثمارية لمحافظة البحر الأحمر شملت حفر واستكمال آبار استكشافية وتنموية، تسهيلات للإنتاج البرى والبحرى الشركة العامة للبترول بتكلفة 2.7 مليار جنيه، تنفيذ مشروعات أمن صناعى وشراء معدات لحماية بيئة الشركة العامة للبترول بتكلفة 125 مليون جنيه، إحلال وتجديد خطوط الشبكة القومية للخام والمنتجات والبوتاجاز "شركة أنابيب البترول" بتكلفة 93 مليون جنيه، وتجديد وحدات معالجة ضغط الغاز بتكلفة 35.8 مليون جنيه، ورفع القدرة الكهربية بمنطقة شقير بتكلفة 35 مليون جنيه.

وأشارت وزارة التخطيط، إلى أن عدد الأسر التى تستخدم أنابيب بوتاجاز تبلغ 53.4 ألف أسرة تمثل 61% من إجمالى المحافظة و0.2% من إجمالى الجمهورية، فيما يبلغ عدد الأسر التى تستخدم الغاز الطبيعى 33.8 ألف أسرة بنسبة 38.6% من إجمالى المحافظة و0.14% من إجمالى الجمهورية، أما عدد المبانى المتصلة بمرافق الغاز الطبيعى تمثل 26.4% من إجمالى مبانى المحافظة.

يشار إلى أن عدد المشروعات التنموية بمحافظة البحر الأحمر يصل إلى 162 مشروعًا، وتبلغ قيمة الاستثمارات العامة الموجهة للمحافظة بخطة عام 20/2021 تبلغ 10,8 مليار جنيه بنسبة زيادة 31% عن خطة عام 2019/2020 تمثل 4,7% من الاستثمارات العامة الموزعة.

وفيما يتعلق بالتوزيع القطاعي للاستثمارات العامة المستهدفة بمحافظة البحر الأحمر بخطة عام 20/2021 ، تم توجيه استثمارات بقيمة 3,47 مليار جنيه لقطاع الإسكان بنسبة 32,2%، ويخص قطاع البترول والغاز الطبيعي استثمارات بقيمة 3,19 مليار جنيه بنسبة 30,5%، ويخص قطاع الكهرباء 1,59 مليار جنيه بنسبة 14,8%، إلى جانب توجيه 784,4 مليون جنيه لقطاع النقل بنسبة 7,3%، علاوة على توجيه 585,8 مليون جنيه لقطاع التنمية المحلية بنسبة 5,4%، بالإضافة إلى توجيه 1,05 مليار جنيه للقطاعات الأخرى بنسبة 9,8%.