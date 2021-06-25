الجمعة 25 يونيو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

«مستثمرو سوهاج» تثمن دور الحكومة في دعم المستثمرين

المهندس محمود الشندويلي
المهندس محمود الشندويلي

أكد المهندس محمود الشندويلي، نائب رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، رئيس جمعية مستثمري سوهاج، أن الحكومة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي تقف بجانب المستثمرين ورجال الأعمال منذ بداية جائحة فيروس كورونا.

وأضاف الشندويلي، في تصريح لـ"الدستور"، أن استجابة الدكتور محمد معيط، وزير المالية، لمنح المستثمرين فرصة أخرى للتسجيل على المنظومة الجديدة لنظام التسجيل المسبق للشحنات، دليل كبير على استجابة الحكومة لمطالب المستثمرين والعمل على حل التحديات التي تواجههم.

وتابع نائب رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، رئيس جمعية مستثمري سوهاج، أنها ليست المرة الأولى التى يستجيب فيها الحكومة للمستثمرين أو رجال الأعمال، فقد استجاب محافظ البنك المركزي لعدد كبير من المطالب التمويلية للصناع.

وفي سياق منفصل، ثمن المهندس محمود الشندويلي، نائب رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، رئيس جمعية مستثمري سوهاج، بالنهضة التنموية التي شهدتها جميع محافظات الصعيد خلال الـ7 سنوات الماضية تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأضاف الشندويلي، أن المستثمرين كانوا يعانون من تحديات كثيرة أبرزها تمثل في تدهور البنية التحتية والطرق المؤدية إلى المصانع والمناطق الصناعية، بالإضافة إلى توقف عدد كبير من المصانع بسبب الديون، وزيادة البطالة ما أدى إلى لجوء أهالي وشباب الصعيد إلي الهجرة الداخلية و الخارجية.

وتابع نائب رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، أن ما حدث على أرض الواقع إنجاز كبير بالفعل، فالصعيد شهد تنمية في تدشين المدن الحديثة، وإنشاء مجمعات صناعية جديدة والتي أدت إلى توفير عدد كبير من فرص العمل، بالإضافة إلى تطوير البنية التحتية والطرق والمواصلات وخاصة الطرق المؤدية إلى السفر و نقل البضائع، فالمصنع كان يواجه صعوبة كبيرة في نقل مستلزمات الإنتاج والبضائع.
 

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وائل لطفي

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