وزيرة التضامن تشارك في المؤتمر السنوي الثامن للمنطقة الروتارية

شاركت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي في المؤتمر السنوى الثامن للمنطقة الروتارية الذي انطلق اليوم، بشعار "الشباب والفرص"، تحت رعاية الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء وبحضور محافظ المنطقة الروتارية (٢٤٥١-مصر ) أسامة الأحمر.



وألقت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي كلمة نيابة عن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، رحبت في بدايتها بالاستاذ اسامة الاحمر محافظ المنطقة الروتارية والمحافظين السابقين والمحافظ المقبل ياسر نشأت.

وأعربت وزيرة التضامن الاجتماعي عن خالص التقدير والاحترام للأطباء والفرق الطبية الذين جاهدوا وقدموا كل ما لديهم خلال جائحة كورونا، كما تقدمت بخالص التعازي لكل من فقدهم القطاع الطبي خلال الجائحة، داعية الله أن يسكنهم فسيح جناته ويلهم ذويهم الصبر والسلوان.

كما أعربت بالأصالة عن نفسها وعن وزارة التضامن الاجتماعي عن اعتزازها وتقديرها لما يقوم به المجتمع المدني من جهود في خدمة تنمية المجتمع، مشيرة إلى أن الروتارية تعد احدى أكبر المنظمات الأهلية الدولية التي شاركت الحكومة المصرية في مواجهة الكثير من قضايا المجتمع على مدار أكثر من ٩٢ عاما من العطاء المتواصل.

وأضافت: "في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي رأينا بناء الانسان محورا من محاور التنمية، كما رأينا ان الاستثمار في البشر ركن أساسي من أركان التنمية المستدامة..ومحاور بناء الانسان التي تركز عليها الروتاري هي الصحة والتعليم والبيئة او التمكين الاقتصادي وغيرها من الرسائل".

وأشارت إلى أنه لا يمكن تجاهل الأدوار الإنسانية الهامة لأندية الروتاري منذ نشأتها في مصر عام ١٩٢٩ وتحملها مسئولية كبيرة في مواجهة كثير من القضايا التنموية، مضيفة أنه من القضايا الهامة التي هددت الطفولة المصرية والتي أثرت على الأسر المصرية والمجتمع هو مرض شلل الأطفال، حيث ساهمت الروتارية في تحمل تكلفة توفير المصل بنسبة كبيرة ليشكل الروتاري بهذا الإجراء جسرا جنبا إلى جنب مع الحكومة المصرية.

وتابعت أن الروتاري شارك الحكومة المصرية في العديد من المشروعات القومية وفي مختلف مجالات التنمية كالتعليم ومحو الأمية والصحة والبيئة والبنية التحتية والتمكين الاقتصادي والإغاثة للأسر الأكثر فقرا، بالإضافة للعديد من الأنشطة الثقافية ونشر السلام.