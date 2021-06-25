الجمعة 25 يونيو 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

نيفين القباج: أندية الروتاري لها مشاركة متميزة في «حياة كريمة»

نيفين القباج وزيرة
نيفين القباج وزيرة التضامن

قالت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، إن أندية الروتاري لها مشاركة متميزة في المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" وتبنت من خلالها نموذجا تنمويا فريدا في تطوير إحدى القرى المصرية المستهدفة بالمبادرة وهي "باب الأحرار" بالإسكندرية، حيث انتهى الروتاري من إعادة التأهيل الشامل لعدد ٦٠ مسكن وتوفير أكثر من ٢٠٠ وصلة مياه شرب، بالإضافة إلى أنشطة متعلقة بمحو الأمية وتحسين مصادر الدخل.

وأشادت وزيرة التضامن الاجتماعي بجهود أندية الروتاري في الحد من تداعيات جائحة كورونا ودعم الحلول والتجارب الإيجابية للتعافي من الفيروس والحد من انتشاره.

وأعربت عن سعادتها البالغة بكون وزارة التضامن الاجتماعي وزارة "بناء الانسان"، مضيفة أن وزارة التضامن الاجتماعي أصبحت، بتوجيهات من السيد رئيس الجمهورية، تتناول الفقر من منظور متعدد الأبعاد الذي يشمل الرعاية الصحية والالتحاق بالتعليم والبيئة والثقافة والمعرفة والكثير من الجوانب التي تشكل في مجموعها الحياة الكريمة.  

وأكدت أن المجتمع المدني يعد شريكا فاعلا في كافة البرامج التنموية والتطوير وقدمت له الحكومة المصرية كافة الضمانات القانونية للقيام بدوره على أكمل وجه، مشيرة إلى صدور القانون رقم ١٤٩ لسنة ٢٠١٩ الخاص بتنظيم ممارسة العمل الأهلى وصدور لائحته التنفيذية في الربع الاول من ٢٠٢١ والذي فتح آفاقا أوسع وأرحب للتمويل والرقابة على أنشطة مؤسسات ومنظمات المجتمع الأهلى ومنح المزيد من حرية الحركة في الممارسة وعقد الشراكات مع مثيلاتها من المنظمات الاهلية المحلية والدولية.

وقدم أسامة الأحمر محافظ منطقة الروتاري درع الروتارية لوزيرة التضامن الاجتماعي تقديرا لدورها وجهودها في تنمية المجتمع.

جاء ذلك خلال مشاركة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي في المؤتمر السنوى الثامن للمنطقة الروتارية، تحت شعار "الشباب والفرص"، وذلك تحت رعاية الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء وبحضور محافظ المنطقة الروتارية.

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