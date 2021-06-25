الجمعة 25 يونيو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
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تقارير ومتابعات

عمود مائل يهدد حياة أهالى أكتوبر بالخطر

عمود مائل للسقوط
عمود مائل للسقوط

شكى عدد من أهالي مساكن أبو الوفا بمدينة السادس من أكتوبر، من عمود إنارة آيل للسقوط، يهدد حياة المارة والمواطنين، نظرًا لتأكل قاعدته وتمايله بالشارع، وكاد أن يسقط أثناء لهو الأطفال ما يؤدى إلى كارثة.

وقال أحمد إبراهيم إن العمود يشكل خطرًا كبيرًا على المارة وساكني المنقطة، لاحتمال سقوطه في أي وقت بسبب تهالك قاعدته وتآكلها، مطالبًا المسؤولين بسرعة اتخاذ اللازم واستبداله بعمود آخر قبل سقوطه على المواطنين أثناء سيرهم فى الشارع.


وأضاف عزت علي أن الكثير من أعمدة الأنارة بالمدينة أصبحت متهالكة وبعضها مائل بشكل مخيف، ويهدد السيارات المرتفعة بعض الشيء، فيما تتدلى أسلاكها وخاصة في وقت ارتفاع درجات الحرارة ولا يفصلها عن الأرض سوى مترين ونصف تقريبا وهي مسافة غير آمنة، وتهدد حياة الأهالي وخاصة الأطفال، والسيارات قائلا: "عايزين حل في أقرب وقت".


وأوضح علي السيد، أحد السكان أن وجود هذا العمود بهذا الشكل يمثل خطرًا شديدًا ويسبب ذعرا للأهالى وخوفهم الشديد لسقوطه على أحد الأطفال أو المارة.

عمود مائل للسقوط
عمود مائل للسقوط
السادس من أكتوبر أعمدة متهالك عمود إنارة الصيانة

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