«واحدة تكفى».. باحثون: الجرعة الثانية من اللقاح غير ضرورية للمتعافين

أشارت دراسة جديدة إلى أن الناجين من فيروس كورونا المستجد، قد يحتاجون فقط إلى جرعة واحدة من لقاح فايزر أو موديرنا للحماية من الفيروس.

ودرس الباحثون 36 شخصًا أصيبوا سابقًا بـ COVID-19 لمعرفة مدى تاثير اللقاح عليهم، وفقًا لما نشره موقع "ديلى ميلأ" البريطانى.

وتوصلت الدراسة الجديدة إلى أن الأشخاص الذين تعافوا من فيروس كورونا، قد يحتاجون فقط إلى جرعة واحدة من اللقاح ليس أكثر من ذلك.

ووجد باحثون من جامعة "كاليفورنيا" في لوس أنجلوس أن الأشخاص الذين أصيبوا سابقًا بالفيروس لديهم استجابات مناعية كافية لمكافحة فيروس كورونا، بعد تلقي حقنة واحدة فقط من اللقاح.

كما وجد الباحثون، أن الحقنة الثانية لم توفر مناعة إضافية ضد الفيروس، الأمر الذي قد يساهم في توفير الكثير من الجرعات حول العالم.

بالنسبة للدراسة ، التي نُشرت في مجلة " ACS Nano" الطبية، فقد قام الفريق بتجنيد 36 شخصًا أصيبوا بفيروس كورونا فى السابق، بالإضافة إلي 26 شخصًا ليس لديهم تاريخ معروف للفيروس، حيث تلقى كل مشارك حقنة واحدة من لقاح "Pfizer-BioNTech" أو لقاح فيروس كورونا "Modena".

وكانت نتائج الدراسة للأشخاص الذين ليس لديهم تاريخ مع فيروس كورونا، قد طوروا جميعًا مستويات من الأجسام المضادة مشابهة لشخص مصاب بعدوى خفيفة بالفيروس بعد الحصول على الجرعة الأولى.

كما أظهر جميع الناجين من كوفيد -19 البالغ عددهم 36 شخصًا مستويات أجسام مضادة مماثلة لشخص أصيب بعدوى شديدة بعد جرعة واحدة فقط، علاوة على ذلك ، لم يظهروا زيادة في مستويات الأجسام المضادة بعد تلقي جرعات .

تقود النتائج الباحثين إلى الاعتقاد بأن الأجسام المضادة التي تنتج بشكل طبيعي عن طريق عدوى فيروس كورونا، قد تكون بدائل صحيه.

من جانبه قال كبير المؤلفين الدكتور أوتو يانج، الأستاذ في كلية الطب بجامعة كاليفورنيا في لوس أنجلوس، أن الشخص الذي سبق أن أصيب بـ COVID-19 لديه استجابة هائلة بعد التطعيم الأول من اللقاحات المذكوره.

باحثون: الجرعة الثانية من اللقاح غير ضرورية

وأضاف يانج، أنه يجدر التفكير في تغيير سياسة الصحة العامة لمراعاة ذلك من أجل تعظيم استخدام اللقاح وتجنب الآثار الجانبية غير الضرورية.

ووجدت الأبحاث السابقة أن الأجسام المضادة الطبيعية من فيروس كورونا يمكن أن تحمي الشخص من الفيروس لمدة تصل إلى عشرة أشهر.

كما أكدت دراسة أخرى أنه بعد 28 يومًا، كان الأشخاص الذين تلقوا حقنة واحدة فقط من لقاح Modern a COVID-19" " أقل عرضة للإصابة بالفيروس بنسبة 95٪ .