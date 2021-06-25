الجمعة 25 يونيو 2021
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محافظات

استجابة لمناشدته.. رئيس جامعه طنطا يوجه بإجراء جراحة انزلاق غضروفي لمريض بالمستشفي الجامعي

الدكتور محمود ذكى
الدكتور محمود ذكى

ناشد مريض يعانى من الانزلاق الغضروفي، الدكتور محمود ذكى رئيس جامعة طنطا، خلال تفقده أعمال القافلة الطبية التي نظمتها الجامعة في قرية كفر الجزيرة التابعة لمركز زفتى بمحافظة الغربية ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، وطلب إجراء جراحة له للتخلص من آلام العمود الفقري المبرحة التي يعاني منها بسبب إصابته بالانزلاق الغضروفي.

وعلي الفور كلف الدكتور محمود ذكى رئيس الجامعة، الدكتور أحمد غنيم عميد كليه الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية،  باستقبال الحالة بالمستشفي الجامعي بطنطا يوم السبت المقبل وإجراء الأشعة والفحوصات الطبية اللازمة للمريض تمهيدًا لإجراء الجراحة اللازمة له وتوفير كافة الرعاية الطبية وإعادة التأهيل بعدها.

- توجيه بإجراء عملية جراحية لطفل مصاب بضمور في المخ

وفي سياق متصل، لبي رئيس جامعة طنطا خلال تفقده أعمال القافلة الطبية التى نظمتها الجامعة بقرية كفر الجزيرة التابعة لمركز زفتى بمحافظة الغربية، مناشدة مواطن وذلك حين طلب منه سرعة إنقاذ حفيده الذي يبلغ من العمر عامين ومصاب بضمور في المخ وعجز كامل عن الحركة، موضحًا أن حالة الطفل تحتاج الى عملية جراحية كبرى وفحوصات وأشعة بتكلفة مالية كبيرة لا يستطيع الوفاء بها.

وعلى الفور أصدر الدكتور محمود ذكى رئيس جامعة طنطا تعليماته للدكتور أحمد غنيم عميد كلية الطب بطنطا ‏ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، بعلاج الطفل أدهم بالمستشفى الجامعى بطنطا وتوفير الرعاية اللازمة له.

 من جانبه أوضح الدكتور أحمد غنيم ،عميد طب طنطا، أنه سيتم استقبال الطفل السبت المقبل بالمستشفى الجامعى لإجراء الفحوصات الطبية والتحاليل اللازمة تمهيدًا لإجراء عملية تكاملية بين أساتذة المخ والأعصاب وأساتذة العظام وعمل برنامج تأهيلي للطفل.

فيما أكد الدكتور عماد عتمان نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع، ‏أن قوافل جامعة طنطا الطبية ‏توقع الكشف على الحالات التي تستقبلها، ويتم تحويل الحالات الحرجة إلى مستشفيات جامعة طنطا لتلقي ‏العلاج بالمجان، ‏موضحًا أن الطفل أدهم سيلقي كل الرعاية الطبية ‏وإجراء ما يلزم من تدخل جراحي عاجل.

 

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استجابة لمناشدته.. رئيس جامعه طنطا يوجه بإجراء جراحة انزلاق غضروفي لمريض بالمستشفي الجامعي

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